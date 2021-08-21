محمد صبحي يسجل موسيقى وأغاني «نجوم الظهر» (صور)

يواصل النجم محمد صبحي تجهيزات تسجيل الموسيقي والأغاني لمسرحية «نجوم الظهر» التي سيفتتحها قريبا بمشاركة نجوم فرقته (ستديو الممثل) من أشعار عبدالله حسن وتلحين وتوزيع شريف حمدان.

محمد صبحي يسجل موسيقى وأغاني نجوم الظهر

ويجرى «صبحي» يوميًا البروفات الخاصة بالمسرحية التى تضم نجوما من أجيال مختلفة، ويقوم ببطولتها ويخرجها ويكتبها النجم محمد صبحى بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى.

محمد صبحي يسجل موسيقى وأغاني نجوم الظهر

وتعد «نجوم الظهر» أول مسرحية كوميدية موسيقية غنائية استعراضية تضم 30 نجما من أجيال مختلفة، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته "ستوديو الممثل" هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.

محمد صبحي يسجل موسيقى وأغاني نجوم الظهر

آخر أعمال النجم محمد صبحي كانت احتفالية ضخمة اختار لها عنوان " 50 سنة فن " رصد من خلالها الحالة الفنية خلال نصف قرن، وكرّم خلالها مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة ، واشترك فيها نجوم فرقة "ستوديو الممثل" ، والاحتفالية كرم خلالها 120 مبدعا ممن شاركوا النجم محمد صبحي مسيرته الفنية من فنانين ورموز للفكر والثقافة والإعلام والنقد، كما كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور حسن راتب، والراحل الشيخ صالح كامل ، وحتى الذين منعتهم الظروف من الحضور مثل شريهان وعبلة كامل وسيمون تم تكريمهم وتحدث عنهم محمد صبحي وعن تجربته معهم .

محمد صبحي يسجل موسيقى وأغاني نجوم الظهر

وقدم محمد صبحي، مؤخرا ثلاث مسرحيات فى موسم المسرح للجميع وهى: مسرحية "خيبتنا" ومسرحية "غزل البنات" ومسرحية "النحلة والدبور" التي تناول خلالهما قضايا مطروحة علي الساحة بشكل كوميدى ومنها قضية المرأة والرجل فى مسرحية "النحلة والدبور".