السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

كارمن سليمان وحازم شاهين يحييان حفلا غنائيا بمهرجان القلعة الاثنين

كارمن سليمان
كارمن سليمان

استمرارا لفعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر يقام يوم الاثنين المقبل، على خشبة مسرح محكى القلعة، حفلا غنائيا لكل من النجمة كارمن سليمان، والمطرب وعازف العود حازم شاهين.

ومن المقرر أن يقدم المغنى وعازف العود حازم شاهين وفرقته حفلا فى الثامنة مساء ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أعمال التراث بالإضافة إلى باقة من مؤلفاته الخاصة .

ويليه في العاشرة مساء تتغنى المطربة الشابة كارمن سليمان بمجموعة من أشهر أعمالها منها: كلام كلام، حبيبي مش حبيبي، صابرة، فرح ليلى، لما تشوفك عيني، مش هتكلم، ميستهلوش ، عيش على أعصابك، بنحب الحياة ، فيها الحياة ، ربنا يخليك لقلبي، وسطور حكايتي، بالإضافة إلى باقة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل.

يذكر أن الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى و الغناء يحيي فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء و العزف و أشهر الفرق الغنائية و الموسيقية في مصر والوطن العربي، هم: علي الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مي فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامي، محمد حسن، طارق العربي طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدي، لينا شاماميان، كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقي علي شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان و فرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشني، هلا رشدي، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبوطالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادي بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.

مسر عود مؤلفات ليل مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء لإضافة مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى حازم شاهين مهرجان قلعة صلاح الدين الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء مسرح المحكى

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