الإثنين.. أمسية لمناقشة وتوقيع «داوود عبد السيد» بمكتبة الميكروفون

تستضيف مكتبة الميكروفون بالدقي، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع كتاب "داوود عبد السيد" للناقد محمود عبد الشكور، والصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع في عامها الأول، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين المقبل، بمقر المكتبة بفيلا إبداع - 28 شارع جابر بن حيان.

ومن المقرر أن يكون الكاتب محمود عبد الشكور هو المتحدث الرئيسي خلال الأمسية، ويدير الحوار الناشر شريف بكر، وستقام الأمسية في مكان مكشوف ومع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ويتناول الكتاب في 300 صفحة مفاتيح هذا العالم وأسئلته، والأفكار المحورية التي يعبر عنها، وملامح مشروع داوود السينمائي كما ظهرت في أفلامه، مع تحليل تفصيلي وشامل لكل أعماله، تسجيلية وروائية، وملف كامل بصور نادرة عن كواليس تصوير هذه الأفلام.

ومحور الرؤية، والكتاب أيضا، في فكرة تحطيم أغلال الإنسان، سواء تلك التي تفرضها عليه ظروفه وبيئته، أو تلك التي يفرضها هو على نفسه، وفي تيمات العجز والقدرة، والمراقبة والتورط، التي تقدم هذه الأفلام تنويعات مدهشة حولها.

داوود عبد السيد (23 نوفمبر 1946)، مخرج مصري، بدأ حياته العملية بالعمل مساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين، "الرجل الذي فقد ظله" لكمال الشيخ، "أوهام الحب" لممدوح شكري، من أفلامه السينمائية "الصعاليك" (1985)، "البحث عن سيد مرزوق" (1991)، "الكيت كات" (1991)، "أرض الأحلام" (1993)، "أرض الخوف" (2000)، "مواطن ومخبر وحرامي" (2001)، "رسائل البحر" (2010)، و"قدرات غير عادية" (2014).

جدير بالذكر أن محمود عبد الشكور، ناقد سينمائى وأدبي، تخرج فى كلية الإعلام قسم الصحافة عام 1987، ونُشرت مقالاته فى عدد كبير من الجرائد والمجلات العربية والمصرية. وله عدة مؤلفات مثل: "كنت صبيًّا فى السبعينيات: سيرة ثقافية واجتماعية" عن دار الكرمة، و"أقنعة السرد: مقالات نقدية عن روايات مصرية وعربية وعالمية"، و"البحث عن فارس: سينما محمد خان"، و"كيف تشاهد فيلمًا سينمائيا؟".