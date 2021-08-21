رؤى جديدة عن النقوش والاكتشافات الحديثة على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

في إطار البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته السادسة عشر، تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، محاضرة عبر الإنترنت بعنوان "جبل السلسة: رؤى جديدة عن النقوش والاكتشافات الحديثة".

يلقي المحاضرة الدكتور مؤمن سعد محمد عضو البعثة السويدية بجبل السلسلة، ومدير الوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولي، بوزارة السياحة والآثار. تبث المحاضرة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت.

تستعرض المحاضرة بعضًا من جهود وأعمال البعثة السويدية برئاسة الدكتورة ماريا نيلسون، والتي أضافت الكثير إلى تاريخ منطقة جبل السلسلة، والتي تمتد على جانبي النيل بين مدينتي إدفو وكوم أمبو، وتتميز بجبال الحجر الرملي.

كما تهدف المحاضرة إلى التعريف بالعديد من مواقع عصور ما قبل التاريخ والتي لم تكن معروفة قبل ذلك، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أعمال نسخ النقوش، والتي صححت وأضافت الكثير إلى اللوحات المنشورة سابقًا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، بالأخص تلك اللوحات المكتشفة في مقصورة الملك حور محب، بالإضافة إلى الكشف عن مقاصير جديدة، بالإضافة إلى عرض عن مقاصير ولوحات النيل والتي درسها ونشرها الدكتور مؤمن سعد في أطروحته للدكتوراة.

يشار إلي أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، جاء ليحقق أمنية طالما تمناها مثقفو الإسكندرية على مدى عقود من الزمان، وقد تحققت الأمنية من خلال مكتبة الإسكندرية بعد افتتاحها مباشرة في عام ٢٠٠٢ بتنظيم معرض دولي للكتاب باسم معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، لقد استطاع معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب أن يلفت النظر، وأن يلقي الضوء بقوة على الإسكندرية ومثقفيها، وأن يقوم بعمل حراك ثقافي كبير يزداد عامًا بعد عام، وهو يتعاظم ويتوسع عامًا بعد عام، وقد زاد الإقبال عليه سواء من دُور النشر المتعددة من كل دول العالم، أو من نجوم المجتمع الذين يحرصون على التواجد داخل البرنامج الثقافي للمعرض.

كما أُضيف جناح سور الأزبكية ليكون من ضمن أجنحة المعرض مراعاة للشباب الذين يريدون الحصول على كتب رخيصة الثمن إلى حد ما، وبالفعل يشهد هذا الجناح إقبالًا كبيرًا من الشباب والكبار للحصول على الكتب المختلفة، خاصة أنه بين أروقته كتب نادرة ليس من السهل العثور عليها في أي دور نشر نظرًا لنفادها وعدم طباعتها مجددًا، ويحرص المعرض كل عام على استضافة دولة كضيف شرف يتم تسليط الضوء على ثقافتها وتراثها والمعالم الرئيسية لرموزها ومفكريها.