انتهاء معاينات مبدئية لـ57 متقدمًا لـ«جمعيتى» فى بنى سويف

أكد المحاسب حسن القماش مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين في بني سويف الانتهاء من المعاينات لتسجيل 57 متقدمًا لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المناطق الأكثر احتياجًا كأولوية لوصول الدعم لمستحقيه.

وقال إن «جمعيتي» لشباب الخريجين من المشروعات الصغيرة التي تشبه المجمعات الاستهلاكية وتوفر السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة التي تنتشر في القرى والنجوع وفي المناطق الأكثر احتياجًا للوصول إلى المواطنين.

وتابع أن مشروع جمعيتي يوفر ما بين فرصتين لثلاث فرص عمل مباشرة ويهتم بالشباب وتشغيلهم.

وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع جمعيتي، حيث إنه أكبر شبكة للتجارة الداخلية ويتم التوسع في منافذ لها على مستوى المحافظات ويتم إجراء المعاينات المبدئية من حيث دورة الإجراءات والأوراق والمساحات المنافذ وأقرب مسافة لبقال تمويني في نفس المنطقة وبعدها تتم معاينة أخرى على التشطيبات النهائية.

وأضاف مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية تقوم حاليًا باستقبال طلبات المتقدمين لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة للقسم الثالث والأخير في المرحلة والذي يضم 99 طلبًا لاستكمال الإجراءات والأوراق وحافظة المستندات.