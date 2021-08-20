إسبانيا تعلن كامل ألمانيا منطقة خطورة وبائية

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية في مدريد اليوم الجمعة أنه اعتبارا من 23 أغسطس الجاري، سيُجرى إعلان ألمانيا بأكملها منطقة خطورة وبائية بسبب زيادة عدد الإصابات بكورونا.

وأوضحت الوزارة أن إعادة التصنيف هذه ستظل سارية مبدئيا لمدة سبعة أيام.

وسيعني هذا أنه سيتعين على جميع المسافرين القادمين من ألمانيا، والذين تتراوح أعمارهم بين اثني عشر عاما وما فوق، تقديم دليل على تلقي تطعيم ضد كورونا أو التعافي من الإصابه به، أو اختبار سلبي، وذلك عند الدخول إلى إسبانيا اعتبارا من 23 حتى منتصف ليل 29 أغسطس.

وفي الأونة الأخيرة، صنفت إسبانيا خمس ولايات ألمانية فقط - وهي برلين وهامبورج وشمال الراين - ويستفاليا وزارلاند وشليزفيج-هولشتاين - كمناطق خطورة وبائية.

وفي المقابل، إذا زار مسافرون من ألمانيا مناطق في إسبانيا مدرجة في القائمة الألمانية للمناطق عالية الخطورة، مثل مدريد أو جزر البليار بما فيها مايوركا، فيجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة عشرة أيام عند عودتهم إلى ألمانيا. ويمكن إنهاء الحجر بعد خمسة أيام على الأقل باختبار سلبي.