الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسبانيا تعلن كامل ألمانيا منطقة خطورة وبائية

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية في مدريد اليوم الجمعة أنه اعتبارا من 23 أغسطس الجاري، سيُجرى إعلان ألمانيا بأكملها منطقة خطورة وبائية بسبب زيادة عدد الإصابات بكورونا.

وأوضحت الوزارة أن إعادة التصنيف هذه ستظل سارية مبدئيا لمدة سبعة أيام.

وسيعني هذا أنه سيتعين على جميع المسافرين القادمين من ألمانيا، والذين تتراوح أعمارهم بين اثني عشر عاما وما فوق، تقديم دليل على تلقي تطعيم ضد كورونا أو التعافي من الإصابه به، أو اختبار سلبي، وذلك عند الدخول إلى إسبانيا اعتبارا من 23 حتى منتصف ليل 29 أغسطس.

وفي الأونة الأخيرة، صنفت إسبانيا خمس ولايات ألمانية فقط - وهي برلين وهامبورج وشمال الراين - ويستفاليا وزارلاند وشليزفيج-هولشتاين - كمناطق خطورة وبائية.

وفي المقابل، إذا زار مسافرون من ألمانيا مناطق في إسبانيا مدرجة في القائمة الألمانية للمناطق عالية الخطورة، مثل مدريد أو جزر البليار بما فيها مايوركا، فيجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة عشرة أيام عند عودتهم إلى ألمانيا. ويمكن إنهاء الحجر بعد خمسة أيام على الأقل باختبار سلبي.

اسبانيا المانيا الصحة الإسبانية الصحة العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

«On Time Sports» تعلن إيقاف مدحت شلبى لنهاية الموسم

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

رابط تنسيق كليات الأزهر 2021.. مؤشرات كليات القمة

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

الآن.. رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

صور

مصنع السلمون والتونة فى بورسعيد

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى بالرصاص وآخرين بالاختناق جراء قمع الاحتلال لمسيرة فى نابلس

رسالتان فى أسبوع.. تفاصيل خطاب ملك المغرب إلى الرئيس الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 خلال قمع وقفة منددة بالاستيطان فى الخليل