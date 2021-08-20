وزير الصحة فى سنغافورة: ملتزمون بالارتباطات العالمية

قال وزير الصحة في سنغافورة، أونج ي كونج، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تزال ترحب بالاستثمارات والكفاءات الأجنبية، حيث إن اقتصادها يعتمد على الانفتاح.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج"، عن الوزير قوله أمام الغرفة التجارية الأوروبية في سنغافورة (يوروتشام)، إن “مثل هذا الالتزام كان موضع تساؤل في الأونة الأخيرة من خلال النقاشات المحلية بشأن العمالة الأجنبية وتحديات مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف "أونج": "لقد أكد كوفيد19- حقيقة أساسية عن سنغافورة، مفادها أننا أصغر من أن نحيا بمفردنا، وأن علينا أن نطرق أبواب الأسواق العالمية".

وأضاف: "الانفتاح قيمة رئيسية"، مؤكدا موقف حكومته الذي يرحب بالخبرات الأجنبية، "لتكمل وتوسع الكفاءات المحلية".

وأوضحت "بلومبرج" أن معدلات الضرائب المنخفضة في سنغافورة، والتنظيم الواضح، والبنية التحتية الحديثة، كل ذلك جعل من تلك المدينة الدولة أحد أهم مقاصد جذب الاستثمار في آسيا.

ولكن القلق المتزايد بشأن العمال الأجانب خلال فترة الوباء، شكل ضغوطا على الحكومة لكي تبرر الحاجة إلى الاعتماد على العمالة الخارجية، وأن تطمئن الشركات الأجنبية أنها لا تزال تحظى بالترحيب.

- إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وجرى تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.