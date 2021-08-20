الجمعة 20 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المانجو» تبدأ من 20 جنيها.. أسعار الفاكهة «جملة» اليوم

المانجو
المانجو

استقرت أسعار الفاكهة في سوق العبور "للجملة" اليوم الجمعة 20 أغسطس، وسجل الليمون البلدي بين 4-7 جنيهات للكيلو، كما استقر سعر الجريب فروت بين 6-9 جنيهات، والتفاح المصري بين 12-18 جنيهاً للكيلو.

سعر البرتقال صيفي من 3-5 جنيهات للكيلو.

سعر جريب فروت من 6-9 جنيهات للكيلو.

سعر الليمون بلدي 4-7 جنيهات للكيلو.

أسعار العنب
سعر العنب البناتي الأصفر 6-9 جنيهات للكيلو.

سعر العنب البناتى الأحمر 6-9 جنيهات للكيلو.

أسعار التفاح
سعر التفاح المصري من 12-18 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17-23 جنيها للكيلو.

أسعار البلح
سعر البلح الرملي 9 جنيهات للكيلو.

سعر البلح السيوي 20 جنيها للكيلو.

سعر بلح سلمى من 10-20 جنيهاً للكيلو.

سعر بلح بارحي من 15-25 جنيهاً للكيلو.

أسعار المانجو
سعر مانجو عويس من 20-50 جنيه للكيلو.

سعر مانجو هندي من 15-35 جنيه للكيلو.

سعر مانجو تيمور من 20-40 جنيه للكيلو.

سعر مانجو زبدية من 12-20 جنيه للكيلو.

سعر مانجو بلدي من 9-15 جنيه للكيلو.

سعر مانجو فص من 20-70 جنيه للكيلو.

مانجو سكري من 15-21 جنيه للكيلو

أسعار المشمش
المشمش الصحراوي 9-17 جنيهًا للكيلو.

مشمش مستورد 20 جنيهاً للكيلو

أسعار الفاكهة
سعر الكنتالوب من 3-6 جنيهات للكيلو.

سعر الشمام من 3.5-5.5 جنيه للكيو.

سعر الرمان من 7-11 جنيها للكيلو.

سعر البطيخ من 32-40 جنيهًا للواحدة وزن من (8-10 كجم).

سعر الخوخ البلدي عريشى من 10-20 جنيهات للكيلو.

سعر الأناناس 35 جنيهًا للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيه للكيلو.

كمثرى خشابي: 9-15 جنيهاً للكيلو

سعر الجوافة 5-10 جنيهات للكيلو.

سعر الكريز 30 جنيها للكيلو.

سعر الكيوي 26 جنيها للكيلو.

سعر الأفوكادو 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز المستورد من 20 إلى 30 جنيهًا.

سعر برقوق سنتا روزا من 20-35 جنيهاً.

سعر الموز المستورد سعر الخوخ البلدي سعر البطيخ سعر الرمان سعر الكنتالوب اسعار الفاكهة أسعار المشمش سعر مانجو أسعار البلح المانجو الكمثرى العبور الصحراوي اسعار المانجو أسعار العنب أغسطس 2021 اسعار الليمون جريب فروت سعر البرتقال ليمون سعر التفاح سعر البلح سكري سوق العبور

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