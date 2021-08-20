الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رواندا تتسلم جرعات لقاح تبرعت بها الصين لتعزيز مكافحة كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تسلمت رواندا 200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد-19 إلى جانب حقن تبرعت بها الحكومة الصينية في وقت تكثف فيه البلاد جهودها لتطعيم أكبر عدد ممكن من الناس ضد كوفيد-19.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ شينخوا ” الصينية ، في حديثه للصحفيين  مع السفير الصيني لدى رواندا راو هونغ وي في مطار كيغالي الدولي، قال وزير الصحة الرواندي دانيال نجاميجي إن اللقاح سيساعد في تطعيم المزيد من الروانديين في فترة زمنية قصيرة.

 

وذكر نجاميجي أن "هذا دليل على التضامن الدولي، ونحن نقدر دعم الصين لحكومة رواندا في الحصول على هذه اللقاحات".

وقال إنه منذ اليوم الأول، تدعم الصين حكومة رواندا في مختلف المجالات لمكافحة انتشار كوفيد-19.

 

وذكر نجاميجي "اليوم، تسلمنا جرعات لقاح من الصين بالإضافة إلى معدات وقاية شخصية حصلنا عليها من الصين. إنه رمز للتعاون القوي بين الحكومتين".

 

وأشار إلى أنه سيتم توزيع اللقاحات في ثماني مناطق برواندا تعد من بين البؤر الرئيسية للإصابات الجديدة بكوفيد-19.

 

يُعد هذا التبرع مساهمة قيمة في حملة التطعيم الجارية حاليا في رواندا، والتي تستهدف الفئات الأكثر ضعفا بجميع أنحاء البلاد، حسبما قال نجاميجي.

 

وفي حديثه للصحفيين، قال راو هونغ وي إن التبرع جاء في وقت حرج تريد فيه رواندا المزيد من اللقاحات لتطعيم عدد كبير من الناس سعيا للحد من انتشار الجائحة.

 

ولفت راو إلى أن "تبرع الصين هو علامة على العلاقات الدافئة والودية القائمة بين الصين ورواندا".

 

وتدعم الصين جهود مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد في رواندا منذ أن تم تأكيد أول حالة إصابة بالمرض في رواندا في مارس من العام الماضي.

 

وقد أطلقت رواندا حملة تطعيم على مستوى البلاد في 5 مارس، بدأت فيها بالأشخاص الذين ينتمون للفئات المعرضة للخطر، بما في ذلك العاملين الصحيين والعاملين في الخطوط الأمامية وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما أو الذين يعانون من ظروف صحية أساسية.

 

وتهدف رواندا إلى تطعيم 30 في المائة من السكان بحلول نهاية عام 2021 و60 في المائة بحلول نهاية عام 2022. وقد أعطى هذا البلد الذى يقع فى وسط أفريقيا حتى الآن حوالي مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19

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