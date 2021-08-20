الموجة الرابعة من كورونا بدأت فى ألمانيا

أفاد أحدث تقرير صادر عن وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في ألمانيا، معهد روبرت كوخ بأن الموجة الرابعة

من الإصابات بفيروس كورونا بدأت في ألمانيا.



وارتفعت نسبة العينات الإيجابية بين اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) في المعامل من 4 إلى 6 % في غضون أسبوع حتى منتصف أغسطس، وفقا لتقرير معهد روبرت كوخ الأسبوعي الأخير .



وأضافت أن الفئات العمرية الأصغر هى التي تأثرت بشكل خاص بالعدوى يقول التقرير: "يظهر هذا الآن بوضوح بداية الموجة الرابعة، التي تكتسب زخما، لا سيما بسبب العدوى بين الشباب البالغين".

وشهد معدل الإصابة ألمانيا زيادة منذ بداية شهر يوليو الماضي ، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 49 عاما، وفقا لمعهد روبرت كوخ. وفي هذا الصيف حتى الآن، سيطرت سلالة دلتا الأكثر عدوى حيث تسببت في 99 % من الحالات النشطة.



وبلغ معدل الإصابة على مدار سبعة أيام في ألمانيا اليوم الخميس حوالي 44 حالة لكل 100 ألف نسمة، ولكن مع تقلبات إقليمية قوية. وتلقى إجمالاً 63.7 % من السكان جرعة تطعيم واحدة على الأقل، بينما حصل 58.2 % على تحصين كامل.



ويتم نشر التقرير الأسبوعي لمعهد روبرت كوخ على أساس متأخر. وتشير معظم نتائج التحليل الأخير إلى بيانات الأسبوع الأول من شهر أغسطس.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.