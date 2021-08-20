الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يتابع أعمال رصف المدخل الغربى لمدينة الضبعة

اعمال الرصف بمدينة
اعمال الرصف بمدينة الضبعة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال رصف المدخل الغربي لمدينة الضبعة التي تجري حاليا لتيسير حركة المواصلات والمواطنين والارتقاء بالخدمات وبالشكل الحضاري للمدينة في إطار إستمرار متابعة تنفيذ أعمال مد البنية التحتية والإسراع بها للتيسير على المواطنين بمدن محافظة مطروح. 

  

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اعمال الرصف بمدينة الضبعة 


وأوضح العميد محمد فوزي رئيس مدينة الضبعة أنه جاري رصف المدخل الغربي لمدينة الضبعة “المدخل الغربى” بداية من المسجد الكبير حتى مدخل شارع الفتح بمسافة حوالي ٧٠٠م منهم ٤٠٠م مزدوج فى الاتجاهين مع إقامة بلدورة حتى السنترال و مسافة ٣٠٠م بدون ازدواج بعرض ٢٠ متر. 

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اعمال الرصف بمدينة الضبعة 

وأضاف رئيس مدينة الضبعة انه تم الانتهاء من مد كافة أعمال البنية التحتية من شبكة صرف وشنايش وتحويل الأعمدة والكابلات الكهربية من الهوائية الى أرضية وغيرها. 

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اعمال الرصف بمدينة الضبعة 

وكان تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال اللجنة المشكلة للمتابعة اليومية والإطمئنان على ضخ مياه الشرب والمرور على الأحياء والمناطق السكنية بمدينة مرسى مطروح للتأكد من وصول المياه إليها وفق الجدول المخطط زمنيا من شركة المياة والإطمئنان على وصول المياه للمواطنين وتحديد أي معوقات ووضع الحل الأمثل لتلافيها. 

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اعمال الرصف بمدينة الضبعة 


وأشار محافظ مطروح أن اللجنة باشرت أعمالها على الفور مع زيادة كميات المياه الواردة لمدينة مرسى مطروح وتكثيف وتنفيذ حملات إزالة التعديات على الترعة والخطوط الناقلة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة المدنية ورؤساء مجالس المدن بواقع 4 حملات اسبوعيا، وتخصيص كامل لسيارات المياه التابعة للشركة وتشغيلها بحمولاتها المختلفة بدءاً من 4 طن حتى 30 طن والدفع بعدد من سيارات المياه الاضافية.

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اعمال الرصف بمدينة الضبعة 

وشدد محافظ مطروح على تسهيل اجراءات قطع ايصالات المياه أمام المواطنين تيسيرا عليهم ،و تفعيل عمل المنافذ أيام العطلات الرسمية بالإضافة إلى مد العمل بفترات مسائية للتسهيل على المواطنين وكذلك أماكن شحن الكروت مسبوق الدفع حتى العاشرة مساءا. 

اعمال الرصف بمدينة الضبعة
اعمال الرصف بمدينة الضبعة
اعمال الرصف بمدينة الضبعة
اعمال الرصف بمدينة الضبعة
اعمال الرصف بمدينة الضبعة
اعمال الرصف بمدينة الضبعة
اعمال الرصف بمدينة الضبعة
اعمال الرصف بمدينة الضبعة
اعمال الرصف بمدينة الضبعة
اعمال الرصف بمدينة الضبعة
اعمال الرصف بمدينة الضبعة
اعمال الرصف بمدينة الضبعة
اعمال الرصف بمدينة الضبعة
اعمال الرصف بمدينة الضبعة
أعمال البنية التحتية الشكل الحضاري حركة المواصلات محافظ مطروح مدينة الضبعة

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