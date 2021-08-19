أمن القاهرة يفحص فيديو التعدى على مسن داخل عقار بعين شمس

تفحص أجهزة الأمن بالقاهرة فيديو لتعد بالضرب على رجل مسن وزوجته المنتقبة بمدخل شقتهما بمنطقة عين شمس.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو رصدته كاميرا مراقبة مثبتة على باب شقة يوضح حديث دار بين 3 ورجل مسن، وبعدها خرجت سيدة منتقبة من الباب، ويبادر أحدهم بالتعدي بالضرب عليها، وأثناء دفاع المسن عنها، يقدم الشخص ذاته على ضربه ثم التهجم على السيدة وضربها بشكل مبرح.

كما يظهر في الفيديو تدخل عدد من الأشخاص للتفريق بينهم، ثم مغادرة الرجل المسن وزوجته.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بالتحقيق في الواقعة وضبط مرتكبها.