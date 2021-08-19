الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق 5 قوافل سكانية لأهالى حى العجمى بالإسكندرية

حي العجمي بالإسكندرية
حي العجمي بالإسكندرية

يشهد حي العجمي غرب الإسكندرية، انطلاق 5 قوافل سكانية، تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والسيد موسى، رئيس حى العجمي، بمنطقة العجمي الطبية، لمدة 5 أيام في الفترة من الأحد 22 أغسطس وحتى الخميس الموافق 26 أغسطس.

• الجهات المشاركة بالقوافل 

يشارك في فاعليات القوافل الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، لعمل امتحانات فورية لاستخراج شهادات محو الأمية، مديرية الأوقاف إدارات حي العجمى المختلفة: (اللجان والمجالس - مشروعك  - محو الأمية - الخدمات - إدارة العلاقات العامة)، وإدارة التنمية المحلية لحصر أسماء السيدات لاستخراج بطاقات الرقم القومي مجانًا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ولجنة حماية الطفولة بالحي لتقديم كافة الخدمات، وإدارة العجمي الاجتماعية وذلك لتسهيل إجراءات معاشات تكافل وكرامة.  
       

•فعاليات القوافل 

كما تتضمن القوافل فعاليات الحملة القومية التنشيطية لتنظيم الأسرة وأطباء منطقة العجمي الطبية، بقيادة الدكتورة صافيناز رمضان مدير عام منطقة العجمي الطبية لإجراء الكشف في العديد من التخصصات ومنها: (أطفال - نسا - متابعة حمل بالسونار وسائل تنظيم أسرة). حيث يتم الكشف والعلاج بالمجان، فضلا عن تحليل سكر وقياس ضغط ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة، ومبادرة فحص سرطان الثدي.


•أماكن القوافل السكانية

تنطلق القوافل السكانية في 5 مناطق مختلفة بنطاق حي العجمي وهي كالتالي:

اليوم الأول: ٢٢ أغسطس تتم فعاليات القافلة بجمعية نبض الشارع خلف الحبونى للأخشاب قبل شارع خيرالله.

اليوم الثاني: ٢٣ أغسطس في الدخيلة القبلية بجوار مسجد العظم بالشمعدان.

اليوم الثالث: ٢٤ أغسطس، بمساكن الأيجى كاب، بجوار مدرسة مجدى بن حليم الهانوفيل.

اليوم الرابع: ٢٥ أغسطس، بجمعية منشية العلماء بجوار جراج حى العجمى.

اليوم الخامس: ٢٦ أغسطس، بجمعية أهالي العامرية، شارع عيد الطلخاوي.

حي العجمي 5 قوافل سكانية فاعليات القوافل فعاليات القوافل 5 مناطق مختلفة

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