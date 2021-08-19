حملة مكبرة لإزالة التعديات على كورنيش أبوالعباس والقلعة بالإسكندرية

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاد، بالتعاون مع وحدة التدخل السريع بقيادة اللواء محمد سحلول بحملة فجر اليوم الخميس، ضد أصحاب الفروشات على طريق الكورنيش بمنطقة أبوالعباس ومنطقة القلعة بنطاق حى الجمرك، حيث تمت مصادرة كميات كبيرة من الكراسي والترابيزات أثناء الحملة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واستجابة للشكاوى الواردة من بعض المواطنين بقيام أشخاص بمنعهم من الجلوس على سور الكورنيش وتأجير المقاعد والترابيزات لهم بشكل مغالى فيه وغير مرخص.

جدير بالذكر أن تلك الحملة تعتبر رابع حملات إعادة الانضباط ضد من يقومون باحتلال وافتراش الكورنيش والشواطئ بشكل غير قانوني.

حيث بدأت الحملات بسيطرة المحافظة على شاطئ أبوالعباس ومنع بعض الأشخاص من إدارته بشكل غير قانوني، وتم تقنين وضعه وإتاحته للجمهور بسعر 10 جنيهات للفرد شاملة الشمسية والكراسي.

ثم تم تنفيذ الحملة الثانية الأسبوع الماضى علي المشايات المخصصة للجمهور بنطاق حى شرق وحى وسط ومصادرة الأعمال المخالفة، كما تم تنفيذ الحملة الثالثة لطرد الأشخاص الذين يشغلون شاطئ الصفا وشاطئ سيدي كرير الشرقى بشكل غير قانوني وتمكين المستأجر الجديد من تلك المواقع.

وأكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على استمرار الحملات، وأن الإدارة تؤكد استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى والموقع الرسمي.

وكان قد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، بتوقيع غرامات بقيمة 35 ألف جنيه على 3 شواطئ مخالفة بحي العجمى غرب الإسكندرية، وذلك بعد رصد عدة مخالفات عليهم، وتكرار شكوى رواد تلك الشواطئ من فرض إكراميات عليهم، وسوء وضع النظافة بدورات المياه، وانخفاض مستوى النظافة.