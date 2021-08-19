التضامن: تدريب 5 آلاف متعافي من الإدمان على حرف مهنية

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ـ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم تدريب وتأهيل ما يقرب من 5 الآف متعافي على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن البرنامج التأهيلي للمتعافين من الإدمان هو الدمج، من حيث التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي " وبرنامج مهارات منع الانتكاسة، كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل"، وأيضا التأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي.

كما أطلق الصندوق مبادرة " بأيدينا " حيث يقوم لأول مرة المتعافين من الإدمان بتصميم وتنفيذ جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لجميع مراكز علاج الإدمان الجديدة، مثلما يحدث حاليا للمركز الجديد المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر المقبل بمحافظة قنا.

ونجح المتعافين من تعاطى المخدرات داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان من تصميم كافة اعمال الموبيليا والنجاره لتأثيث مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان المقرر افتتاحه بمحافظة قنا‪.‬

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023 " خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2021 ، بلغ 73 ألف و318 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة ، منهم 2403 حالة من المناطق الجديدة " بديلة العشوائيات " الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير وحى الضواحي ببورسعيد " نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الإدمان ، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.32% بينما بلغت نسبة الإناث 5.68%.