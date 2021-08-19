الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفض الزواج قبل فرحه بأيام.. وفاة عريس ألقى بنفسه من «الرابع» بحلوان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تباشر نيابة حلوان، اليوم الخميس، التحقيق في ملابسات حادث تخلص  شاب في العقد الثالث من العمر من حياته، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بعقار سكني في منطقة حلوان بسبب مروره بأزمة نفسية حادة لرفضه الزواج بمنطقة حلوان محافظة القاهرة.

كان قسم شرطة حلوان، قد تلقى إشارة من مستشفى النصر العمالي، تفيد باستقبال المواطن "ع. م. م"، 28 سنة، ومقيم بمنطقة ركن الياسمين، دائرة قسم شرطة حلوان، مصابًا بكسور في القدمين والحوض وأماكن متفرقة ويرقد داخل العناية المركزة في حالة حرجة، وتوفي عقب مرور ساعات من دخوله المستشفى متأثرًا بإصابته. 

- خلافات أسرية ورفض مفاجئ لإتمام الزواج

وبانتقال رجال المباحث والفحص، قالت أهلية الشاب إنه كان مقبلًا على الزواج وفرحه بعد 4 أيام ولكنه فجأة قرر لأسرته بعدم رغبته في إتمام الزواج وأنه تراجع عن فكرة الزواج ونشبت بينه وبين أسرته خلافات بسبب رفضه المفاجئ لإتمام زواجه، ثم دخل في حالة نفسية سيئة دفعته للانتحار وإلقاء نفسه من الطابق الرابع ولم تتهم أسرته أحدًا بالتسبب في الحادث.

- ألقى بنفسه من شرفة الطابق الرابع

كما انتقل فريق من مباحث حلوان لمنزل الشاب وقال  أحد الأهالي إن المتوفي عريس، وإنه شاهده قبل الحادث بأيام وقدم إليه التهنئة بمناسبة الزواج، لكن الشاب لم يبادله التهنئة وتركه دون الرد عليه، وبجمع عدد من المشاهدات أكدوا أنهم فوجئوا بالمتوفي وقد قفز من شرفة بالطابق الرابع وكانت حالته سيئة وأطلق صرخات بسبب الكسور التي نتجت عن قفزه من البلكونة، وأضافوا: "حالته كانت صعبة للغاية وهو ملقى على الأرض وسط بركة من الدماء  والكسور واضحة على جسده، وأنه لصعوبة حالته قرروا عدم التدخل واستدعاء الإسعاف التي حضرت على الفور وجرى نقله للمستشفى في حالة سيئة، وحاول الأطباء إنقاذه لكن دون جدوي وتوفي متأثرا بكسور وكدمات ونزيف داخلي في جسده". 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت نيابة حلوان بالتصريح بدفن جثة الشاب وقررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء خطيبته على سبيل الاستدلال لسؤالها عن ملابسات الحادث، وأسباب إقدامه على الانتحار قبل الفرح بأيام، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتوفي لحسم وجود شبهة جنائية من عدمه. 

حلوان محافظة القاهرة نيابة الزواج القاهرة حادث مستشفى

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