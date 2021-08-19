زوج يشعل النيران فى زوجته بسفاجا

أصيبت سيدة في العقد الرابع من عمرها بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، مساء الأربعاء، بحروق شديدة وتم نقلها لمستشفى سفاجا المركزي، بعدما أقدم زوجها على إشعال النيران بها، عقب نشوب خلافات زوجية بينهما.



تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحرالأحمر، إخطارًا من اللواء شرف البيلي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي المقدم أحمد أنور مفتش مباحث قسم شرطة سفاجا، بلاغًا بإصابة سيدة تدعي "ن.أ" في العقد الرابع من العمر، بعدما أقدم زوجها "ع.أ"، على إشعال النيران بها، وعلى الفور تم إخطار النيابة المختصة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأنتقل المقدم أحمد أنور مفتش مباحث القسم يرافقه الرائد محمد دعبس معاون أول مباحث القسم لمعاينة موقع الحادث وتحرير المحضر وبدءالتحريات حول الواقعة.

وجاءت التحريات الأولية، أنه نشب خلاف زوجي بين المجني عليها وزوجها انتهى بأقدامه على إشعال النيران بها بعدما سكب عليها مادة البنزين سريعة الاشتعال.

وأكد مصدر طبي بمستشفى سفاجا المركزي لـ"الدستور"، أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة، وتعامي من حروق بالوجه والرقبة بنسبة 35 ٪، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية واتخاذ اللازم حيالها.



دون وقوع إصابات.. السيطرة على حريق بمبنى مهجور بالغردقة

كان تمكن رجال الحماية المدنية بالغردقة، من إخماد حريق شب بمبنى مهجور تحت الإنشاء بمنطقة الكوثر جنوبي مدينة الغردقة، دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا يفيد بنشوب حريق كبير بمبنى مهجور تحت الإنشاء بمنطقة الكوثر بالغردقة، وتبين ان النيران التهمت الزراعات الموجودة بالمبنى وغطت سحب الدخان الكثيفة المنطقة.



وتم استدعاء سيارات الحماية المدنية وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران، قبل امتداد النيران للعمارات السكنية المجاورة.