الأربعاء 18 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الجيش الأمريكى: لم تكن لدينا قوات كافية بأفغانستان لتأمين قاعدة باجرام وسفارتنا

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي، اليوم الأربعاء، أنه لم تكن لدى الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة قوات كافية بأفغانستان لتأمين قاعدة باجرام وسفارة واشنطن في كابول ولذا اضطررت لإخلائهما.

 

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في مؤتمر صحفي مساء اليوم، مع وزير الدفاع لويد أوستن: قد تقع حوادث غير متوقعة أثناء عملية الإجلاء لكن تعتمد الولايات المتحدة على مهنية وكفاءة قواتها للتعامل معها.

 

وأضاف: "لدينا طيف متنوع من قوات المشاة ومشاة البحرية والقوات الخاصة مجهزة بمعدات متقدمة في أفغانستان لتأمين عملية الإجلاء".

 

وأوضح مارك ميلي، أنه لم يرصدوا أي مؤشرات على انهيار الحكومة الأفغانية والجيش خلال 11 يومًا، مشيرًا إلى أن تقديراتهم الاستخباراتية لم تستبعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان أو اندلاع حرب أهلية ولكن ليس بالسرعة التي تمت.

 

وتابع: "لن نتردد في اتخاذ إجراءات عسكرية وتطبيق قواعد الاشتباك حال تعرض مواطنينا للخطر في أفغانستان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: حركة طالبان لا تتدخل في عمليات الإجلاء التي نجريها".

 

وكشف مارك ميلي عن أن الوضع الأمني في أفغانستان تدهور بسرعة منذ انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، مشددًا على أن مهمتهم الأساسية في أفغانستان حاليًا أصبحت تأمين مطار كابول وعمليات الإجلاء.

مارك ميلي الولايات المتحدة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية حركة طالبان أفغانستان

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