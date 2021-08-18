الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطران المنيا للكاثوليك يستقبل الدكتور أندراوس فهمى

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

استقبل الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأربعاء، الأب الدكتور أندراوس فهمي، مدير كلية العلوم الدينية بالسكاكيني بالقاهرة، مسئول الرسالات البابويّة بمصر، وذلك في لقاء أبوي بمقر المطرانية وذلك بحضور الأب أنطون فؤاد، راعي كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة.

في سياق متصل، زار الأنبا توما حبيب، مطران الإيبارشية، اليوم، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج رافقه خلال الزيارة الأب القمص بشرى لبيب، وكيل المطرانية، والأب القمص مرقس عدلي، سكرتير المطرانية، والأب روماني عدلي، راعي كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك بنزلة خاطر بطهطا.

في سياق الأنشطة الرعوية التي تنطلق برعاية الكنيسة الكاثوليكية بمصر ، افتتحت أمس، أولى فعاليات اللجنة الإبداعية لمهرجان "كلمة الله"، وذلك بمدرسة سان جورج بمصر الجديدة، في حضور الأب الدكتور يونان شحاتة، مسئول لجنة المهرجان بالإيبارشية البطريركية، وإيريني أسعد، والأب يوحنا سعد، مسئولي اللجنة.

وتخلل اليوم بكنيسة العذراء والأم تريز للأقباط الكاثوليك بعزبة النخل، عرض مسرحي بالإضافة إلى كورال المرحلتين الابتدائية، والإعدادية، وكورال المرحلة الثانوية، والشباب، كما تم تقييم العروض من قبل لجنة الحكام الحاضرة.

الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك مدير كلية العلوم الدينية بالسكاكيني الانبا توما حبيب القمص بشرى لبيب المطرانية الأنشطة الرعوية

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الجيش المصرى

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