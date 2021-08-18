تفاصيل انطلاق مبادرة تطوير المناطق غير المخططة فى دمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،، سُبل البدء فى تطوير المناطق غير المخططة بمدينة دمياط الذى يأتى بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، وذلك خلال اجتماعها اليوم مع اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورؤساء شركات المرافق ومديرى الإدارات المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

تناول الاجتماع بحث جميع مخططات شركات المرافق واستعراض ما تم إعداده من مقايسات لرفع كفاءة البنية التحتية والأساسية بعدد ٧ مناطق تم تحديدها بالمدينة، بالإضافة إلى حصر مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية بهم.

وأكدت "محافظ دمياط" على سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية ووضع محاور الخطة والجداول الزمنية الخاصة بتلك الأعمال بكل منطقة لنهو المشروع خلال عام، كما وجهت تعليماتها الى شركة الغاز بحصر الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن توصيل الغاز للمنازل التى لم يتم مد الخدمات لها بتلك المناطق، وذلك للانتهاء من ذلك خلال فترة زمنية محددة قبل البدء في أعمال الرصف.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المخطط يهدف إلى تنفيذ مشروع متكامل يتضمن رفع كفاءة شبكات المرافق و الطرق وإنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار وإنارة تلك المناطق، منوهة إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الأعمال بالتوازي للانتهاء منها وفقاً للجدول الزمنى المحدد.

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدد من المطالب والشكاوى وذلك خلال لقائها الأسبوعى مع المواطنين والذى جاء بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ومديرى مديريتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وعدد من ممثلى الأجهزة المعنية ومدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

حيث التقت "المحافظ" مع عدد من المواطنين واستمعت إلى مطالبهم وشكواهم، والتى ناقشتها فورًا خلال اللقاء مع ممثلى الجهات المختصة، ووجهت بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لبعض الحالات من ذوى الهمم ، والبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج حالات أخرى ببرنامج تكافل وكرامة، وأيضاً توفير مساعدات شهرية من خلال مديرية التضامن الاجتماعي والقطاع الخاص.