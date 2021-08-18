وزيرة الثقافة تهنئ أكاديمية الفنون بالحصول على شهادة التحول الرقمي

هنأت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وجميع عمداء المعاهد الفنية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لحصول الأكاديمية على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات للتحول الرقمي رفقة عدد من الجامعات المصرية.

قالت عبد الدايم إن منح المجلس الأعلى للجامعات شهادة التحول الرقمي لأكاديمية الفنون يعد إنجازا جديدا يضاف إلى سجل التطوير الذي تحقق في الفترة الأخيرة، مشيرة الى سعى الدولة للتحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 ، واكدت ان تفعيل اعتماد هذه الشهادة يهدف الى صقل مهارات طلاب الدراسات العليا وتنمية قدراتهم بما ينعكس ايجابا على المستوى العملى والاكاديمى للدارسين .

يذكر ان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على اعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي شرطا للالتحاق بالدراسات العليا والحصول على الدرجة العلمية الخاصة بها ويمنح الطالب شهادة ( FDTC) بعد نجاحه في عدد من البرامج المؤهلة لها، كما يعتبر ناجحا إذا حصل على نسبة 70% من إجمالي الدرجات المخصصة في البرنامج الدراسي على ان تستمر صلاحيتها لمدة 5 سنوات.

أكاديمية الفنون أنشأت وزارة الثقافة المصرية أكاديمية الفنون في عام 1959 وهي إحدى مؤسسات التعليم العالى المتخصصة في تدريس الفنون التعبيرية وكان الهدف منها هو النهوض بمستوى الفن والاتجاه بالفنون اتجاها قومياً للمحافظة على التراث العربي وتوثيق الروابط محليا وعالميا، وكانت بداية الأكاديمية متمثلة في معاهد (السينما - الموسيقى - الباليه) ثم تطورت الأكاديمية واتسع مجال رسالتها، فأصبحت تضم الآن سبعة معاهد عالية لتخريج الفنانين في تخصصات فنون الأداء التعبيرية.

ومن المقرر أن تفتتح الأكاديمية خلال الفترة المقبلة معاهد جديدة، وفروع جديدة لها في بعض محافظات الجمهورية، والمدن الجديدة، ضمن خطة التطوير التي تتبعها وزارة الثقافة.