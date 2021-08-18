الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

تنسيق الجامعات.. «التعليم العالي» تعلن مد اختبارات القدرات حتى الإثنين

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 23 أغسطس الجارى، وذلك حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، إن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 165 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني  www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022، مشددًا على أنه لن يتم فتح باب اختبارات القدرات مرة أخرى، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

ووفقا لما أصدرته وزارة التعليم العالي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، ناشد  السيد عطا الطلاب ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لاختبارات القدرات والمقررة 23 أغسطس الجارى كفرصة أخيرة لجميع الطلاب الراغبين بالتقديم لهذه الاختبارات.

من جهته، أشار عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2021/2022، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة )، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتي (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.

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