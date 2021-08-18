الأربعاء 18 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: إنتاج 3 أصناف جديدة من «تقاوى قمح» عالية الإنتاجية

قمح
قمح

قال الدكتور وليد أبوالعينين، مدير عام محطات الغربلة بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، إنه يتم استلام القمح الخام من المتعاقد ثم يتم عمل فحص مبدئي يليه مرحلة الغربلة والفحص النهائي لاعتماد شيكارة نقية وذات جودة عالية.

وأضاف أبوالعينين أنه يوجد لدى وزارة الزراعة حوالي 14 محطة غربلة على مستوى الجمهورية بداخلهم 19 خط غربلة لكل المحاصيل المختلفة. 

وتابع أنه بعد تسلم الخام من المتعاقد يوضع في "لوتات"، ويحتوي اللوت الواحد على حوالي 10 أطنان مع التأكد من ترك فراغات بينهم، ثم عمل الفحص المبدئي للحكم على قبوله من عدمه، كما يوضع على كل شيكارة بطاقة اعتمادها مدون عليها تاريخ الغربلة والصنف والوزن وتاريخ خروجها بوزن ثابت 30 كيلو صافي للواحد. 

وأكد أن مرحلة الفحص النهائي مرحلة هامة جدًا كدليل على نقاء المنتج وتأكيدًا على ضمانه قبل وصوله للمزارع، وتغطي حوالي مليون و200 ألف فدان قمح بإجمالي 44 ألف طن إنتاج بعد الغربلة في السنة الواحدة، ولدينا رقابة داخلية للفحص والاعتماد التام ولجان خارجية أيضًا تمر لفحص التقاوى أسبوعيًا لضمان خروج أعلى جودة للمحصول. 

وأوضح أنه يوجد 12 صنفًا أبرزها: "مصر 1" والذي يمثل 50% من الإنتاج العام، و"جيزة 171" ولأول مرة هذا العام أصناف "سخا 95" و"مصر 3"، حيث يتم  عمل مناقصة لاختيار الشيكارة المناسبة بمواصفات معينة منها أن تكون منفذة وقابلة للتبخير وتتحمل النقل، منوهًا إلى أنه تم استلام هذا العام 1378 طنًا من الفول التقاوي بأصناف جيدة ذات إنتاجية عالية، ونحن جهة خدمية لا تهدف للربح لكن هدفنا إنتاج التقاوي ونشرها بسعر التكلفة.

الزراعة إنتاج أصناف جديدة تقاوى قمح عالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

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