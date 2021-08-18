غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. «التموين»: 25 طن لحوم وأسماك ودواجن فاسدة

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت الجهود عن ضبط 1305 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 13.6 طن لحوم مجمدة، مفروم دواجن، فول صويا سوسيس، معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، 1000 عبوة بيف برجر، بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط 9.3 طن "سردين، رنجة، ملح طعام" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة والمملحة بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

وتم ضبط 3.5 طن لحوم مستوردة، ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط 2.25 طن مفروم لحوم مستوردة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

وضبط 2.71 طن "جبن أبيض، جبن رومي" معبأة داخل عبوات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.

ضبط 5 طن "أرز تموينى" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المتعاقد عليها لاحتوائها على شوائب عالية، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة أمين عهدة فرع لإحدى شركات تجارة الجملة، بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط 46.891 قرص أدوية لعلاج العديد من الأمراض المنشطات وأقراص مخدرة، مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق بحوزة مالك صيدلية، بمحافظة القليوبية، وضبط 12.6 طن "بولى أيثلين" بدون مستندات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيداً لطرحها للبيع، والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة مالك مصنع للمنتجات البلاستيكية بمحافظة كفرالشيخ.

وضبط 10.7 طن "منظفات صناعية" متعددة الأغرض معبأة داخل تنكات وعبوات بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، تمهيداً لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص، بمحافظة المنوفية.

وضبط 15 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مدشة لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.