الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السكة الحديد» تحذر المواطنين من الأسواق العشوائية على القضبان: تهدد حياتكم

القطار
القطار

حذرت هيئة السكة الحديد المواطنين من خطورة الأسواق العشوائية الموجودة على شريط السكة الحديد، لما تمثله من خطورة كبيرة أثناءمسير القطارات خاصة أن المواطنين يتحركوا بشكل عشوائي أثناء مسير القطارات.

وأضافت هيئة السكة الحديد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المواطنين يجب أن يحرصوا على عدم القيام بمثل تلك الأمورللحد من انتشار العشوائية الموجودة فى بعض المناطق بالسكك الحديد وتتسبب في وقوع حوادث بشكل مستمر.

وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة، اليوم الأربعاء؛ نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة  ٩٠ دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة٧٠ دقيقة.

- أسيوط /  أسوان مدة ٦٠ دقيقة.

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة.

رابعًا: خط طنطا / المنصورة /  دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة.

خامسًا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة٧٠ دقيقة.

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات لأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات، وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

السكة الحديد تحذر الاسواق العشوائية شريط السكة الحديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

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