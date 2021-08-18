تكريم الرئيس لأبطال «طوكيو» ونتائج الثانوية العامة.. عناوين تتصدر صحف اليوم

تصدر تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، لأبطال مصر في أوليمبياد طوكيو، وإعلان نتيجة الثانوية العامة اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء.

صحيفة الأهرام

في صفحتها الأولى وتحت عنوان “وسام الرياضة لأبطال مصر في أوليمبياد طوكيو”، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشاد بما حققته البعثة الأوليمبية المصرية، من نتائج خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة فى طوكيو ٢٠٢٠، وأشاد بحصيلة الميداليات وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، مؤكدا تقديره لأبطال مصر الرياضيين، لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولا للهدف.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي أمس اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات لتكريمهم، حيث منح وسام الرياضة من الطبقة الأولى للاعبة الكاراتيه فريال عبدالعزيز، ومدربها هانى قشطة، ووسام الرياضة من الطبقة الثانية للاعب الخماسي الحديث أحمد الجندي، ومدربه عبد الرحمن محمد، ووسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق، ومدربها محمد عبد الرجال، ولاعب المصارعة محمد إبراهيم، ومدربه محمد أحمد، ولاعبي التايكوندو هداية ملاك، وسيف عيسى، ومدربيهما أسامة سيد، ومحمد مجدي، والمدير الفني أوسكار سالازار.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن “الرئيس السيسي وجه بتوفير الإمكانات اللازمة لجميع الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في الألعاب المختلفة، ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والاستعداد من الآن للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة عام ٢٠٢٤”.

صحيفة الأخبار

تحت عنوان "السيسي: شرفت بتكريم أبنائي وبناتي أبطال مصر في أوليمبياد طوكيو"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك إنه شرف بتكريم أبنائه وبناته أبطال مصر، لما حققوه من إنجــاز كبير خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأضاف السيسي: هؤلاء هم خير قدوة للشباب فى التفوق وقوة العزيمة والإصرار، مؤكدًا على دعمه الكامل دائما لتوفير كل الإمكانات اللازمة لكل الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين، بما يضمن استمرارهم فى تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، ورفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

واختتم الرئيس كلمته على صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا: شكرا لكم يا أبطال، واستعدوا لتحقيق إنجاز أكبر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

صحيفة الجمهورية

وفي تناولها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس السيسي وجه بإجراء المراجعة الدقيقة المنتظمة لكافة الأعمال الفنية والإنشائية الخاصة بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة لضمان مستوى الأداء والتنفيذ طبقاً للمعايير الحديثة لكافة قطاعات المبادرة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن "الاجتماع تناول استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بمبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، بالإضافة إلى مستجدات محطة الضبعة النووية ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

كما تناول الاجتماع متابعة الإجراءات التنفيذية لتطوير البنية الأساسية للكهرباء في إطار المرحلة الأولـى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة «حياة كريمة» والمتضمنة ٥٢ مركزا على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة أن الدكتور محمد شاكر عرض نتائج زيارته الأخيرة على رأس وفد رفيع المستوى إلى روسيا في إطار التعاون المشترك بين البلدين لإنشاء محطة الضبعة النووية وذلك لتفقد خطوط الإنتاج والاطلاع على مراحل تصنيع المعدات الثقيلة من مكونات المحطة.

كما استعرض الدكتور شاكر الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، باستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع الخبرات الدولية العريقة في هذا المجال، وذلك استغلالاً للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التي تحظى بها مصر لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لإضافة طاقة الهيدروجين الأخضر للمنظومة المتكاملة للطاقة في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر إمـدادات الطاقة، وتعزيزاً لمكانة ، كمركز إقليمي رئيسي لتداول الطاقة في المنطقة.

ووجـه الرئيس بـأن تتضمن مشروعات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر مراكز للتدريب الفني لبناء مصر القدرات في مجالات التشغيل والصيانة إلى جانب مراكز للبحوث والتطوير بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية المختلفة في مصر.

تدريب عابر للبحرية المصرية والأمريكية

وتحت عنوان "تدريب عابر للبحرية المصرية والأمريكية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأمريكية نفذتا تدريباً بحرياً عابراً مشتركاً بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر باشتراك الفرقاطة المصرية (سجم طابا) والطراد الأمريكي ( Uss Monterey) بعد انتهاء زيارته الناجحة لقاعدة برنيس البحرية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة واستمراراً للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة .. مشيرة إلى أن فعاليات التدريب شملت عقد مؤتمر ما قبل الإبحار بقاعدة برنيس البحرية بحضور المختصين من كلا الجانبين، أعقبه تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية ذات الطابع الاحترافي خاصة في مجال تعزيز إجراءات الأمن البحري وبما يهدف إلى تأمين خطوط المواصلات البحرية والتجارية العالمية ومجابهة التهديدات غير النمطية.

نتائج الثانوية العامة

كما تناولت الصحف باهتمام نتيجة الثانوية العامة، حيث ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "47 طالبا وطالبة على لوحة الشرف بالثانوية العامة"، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعلن أمس ان نسبة النجاح بالثانوية العامة بلغت 74%.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله، خلال المؤتمر الصحفي إن دفعة الثانوية العام هي دفعة تاريخية حيث أن الامتحانات تقيس مستويات الفهم والتحليل.

وأوضح أن نسبة النجاح لشعبة العلمي علوم بلغت 76 ٪ كما بلغت نسبة النجاح في العلمي رياضة 76٪ وأما الأدبي فبلغت 70٪، مشيرا إلى أن نسبة النجاح تقارب نسبة النجاح التي كانت عند تطبيق تجربة التابلت.

وكشف الوزير أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لشعبة العلمي أعلى من الشعبة الأدبية رغم أنه كان يتردد أن أسئلة امتحان العربي أسهل للشعبة الأدبية من العلمية.

وبالنسبة للإحصاء التكراري للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة هذا العام كشف وزير التربية والتعليم أنه لا يوجد طالب حصل على الدرجة النهائية وهذا أمر طبيعي، مضيفا أن عدد الطلاب الحاصلين على مجموع أكثر من 95٪ بلغ 16 ألف طالب وطالبة أما عدد الحاصلين على أكثر من 85 ٪ فبلغ 70 ألفا مقارنة بــ 250 ألفا فى العام الماضي.

تنسيق الكليات

وتحت عنوان "10 % تراجعا في تنسيق الكليات"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. خالد عبد الغفار وزيــر التعليم العالي أكد تراجع تنسيق كثير من الكليات لأكثر من 10 % بعد أن عادت المجاميع للشكل الطبيعي وكليات القمة سوف تتراجع بنسب متفاوتة والدليل على ذلك تراجع تنسيق المرحلة الأولى للجامعات بحد أدنى 88.4% علمي علوم و80% علمي رياضة و65.7% أدبي وخاصة أن شرائح الفئة العليا من المجاميع أصبحت أقل.

وأشار إلى أن الدولة استثمرت كثيرا في الجامعات لتوفير مكان لكل طالب وأنشأت مزيدا من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، موضحا أن كل طالب ناجح في الثانوية العامة له مكان في الكليات.

جرعات اللقاح

تحت عنوان "مصر تتعاقد على 120 مليون جرعة من لقاح كورونا"، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في توفير كميات كبيرة من لقاحات «كورونا»، بالإضافة إلى وجود تعاقدات على ١٢٠ مليون جرعة مع مختلف الشركات.

وأضافت الصحيفة أن وزيـرة الصحة أشادت، خلال اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية «فيـديـو كـونـفـرانس» أمس، برئاسة محمود شعراوى، وزیر التنمية المحلية، بدور المحافظين في دعم جهود قطاع الصحة خلال مواجهة جائحة كورونا، حيث كان له الأثر الفاعل في تحقيق نتائج طـيـبـة، والـسـيـطـرة عـلـى الـوضـع بصورة كبيرة، إذ تقوم وزارة الصحة بدورها في توفير الكوادر وجرعات التطعيم والمستلزمات، للتمكن من تطعيم الجميع في ضوء المستهدف.

وأشارت الوزيرة إلى أن كل محافظ سيكون وزير الصحة في محافظته، يتولى مسؤولية طـلـب زيادة الأعداد والجرعات وتحديد توقيتات العمل ومراكز التطعيم من أجل السفر. وتطرقت عقب ذلك إلى تطعيم جـمـيـع الـعـامـلـيـن في الدواوين والمصالح الحكومية بالمحافظات كافة، وكذلك العاملين في الشركات الكبرى، مثل «البترول و الحـديـد والأسمنت والمجمعات الصناعية».

وأوضحت أنه ستتم دعوة جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح من خلال قسم مخصص لهم، على أن يتم التطعيم خلال ۷۲ سـاعـة، لضمان تقديم جرعتي اللقاح لجميع عناصر القطاع قبل بدء العام الدراسي الجديد، بمن فيهم أفراد الأمن وعمال النظافة، وسائقو المركبات، منوهة بالاتفاق مع وزير التعليم العالي على تخصيص مـراكـز لـ تـقـديم الـلـقـاحـات تابعة لوزارة التعليم العالي، على أن تقوم وزارة الصحة بإمدادها باللقاحات والتجهيزات والمعدات اللازمة.

وأكد وزير التنمية المـحـلـيـة أنـه يـتـم تـنـسـيـق الجهـود مع المحافظين، ووضع الضوابط لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الـوزراء، والقــرارات الصـادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بشأن تطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئات التدريس والعاملين والموظفين، وكـذا الـعـامـلـون في قطاع التعليم قبل الجامعي، فضلا عن التوسع في تطعيم العاملين فـي دواويـن عـمـوم المـحـافـظـات، والمديريات العاملة لحماية المجتمع من انتشار الفيروس، مشددا على أهمية أن يكون للمحافظين دور فاعل في متابعة تنظيم عملية تقديم التطعيمات للفئات المستهدفة.