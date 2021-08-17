تحقيقات موسعة في إصابة 8 برش خرطوش خلال جلسة صلح بكرداسة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في إصابة 8 برش خرطوش أثناء عقد جلسة صلح في كرداسة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم.

كشفت التحقيقات أن قسم شرطة كرداسة تلقى إخطارًا من مستشفى قصر العيني ومستشفى أوسيم العام بوصول ثمانية مصابين من عائلة واحدة برش خرطوش بأماكن متفرقة في الجسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن المصابين حال حضورهم جلسة عرفية للاتفاق على صلح مع عامل أنابيب وشقيقه إثر مشاجرة سابقة مع أحد المصابين، حدثت مشادة كلامية أطلق على أثرها الأول أعيرة خرطوش من فرد محلي الصنع.

بالفحص والتحري، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وأضافت التحقيقات أن البداية كانت بوقوع مشاجرة بين سيدة عشرينية العمر، وجارها "عامل" ثلاثيني العمر، منتصف الشهر الجاري، بسبب خلافات الجيرة، تعدى خلالها كلاً منهما على الآخر بالسب والشتم، لينتهي الشجار بينهما بتدخل الجيران، وانصراف كلا الطرفين في اليوم التالي تدخل الأهالي للصلح بين الطرفين، وإنهاء الخلاف بينهما وفشلت المحاولة رغم حضور كبار عائلتي الطرفين.

أضافت التحقيقات أن مساء اليوم ذاته حضر العامل وأطلق أعيرة خرطوش على الطرف الأول محدثًا إصابته، وأثناء ذلك حضر شقيقه "بائع أنابيب" لمناصرته وانصرفا سويًا تجمع الأهالي فور سماعهم صوت الشجار، لينقلوا 4 مصابين أولاد عمومة إلى مستشفى أوسيم العام، فيما نُقل عم السيدة "رجب إبراهيم"، 60 سنة، صاحب محل أخشاب ونجليه وابن شقيقته مصابين برش خرطوش إلى مستشفى قصر العيني.

وكان اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، مفاداه بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود مصابين بطريق كومبرة بالبراجيل، نطاق المركز.

التحريات توصلت إلى وقوع مشاجرة بين الطرفين، بسبب خلافات الجيرة، ووجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقعة.

وتمكنت مأمورية برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث، من القبض على المتهم وشقيقه وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم و3 طلقات، واقتيادهما إلى ديوان المركز.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.