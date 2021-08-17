الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخميس.. فتح المعابر البرية والجوية الليبية مع تونس

المعابر البرية
المعابر البرية

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الثلاثاء، إعادة فتح حركة الملاحة الجوية والمعابر البرية بين ليبيا وتونس اعتبارا من بعد غد الخميس، مع الأخذ بكافة التدابير الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في خطابين من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الليبي عادل جمعة إلى وزيري المواصلات والداخلية.

وأشار الخطابان، الثلاثاء، إلى توصيات لجنة متابعة أوضاع العالقين بدولة تونس بشأن ضرورة فتح المعابر البرية والجوية تقديرا للظروف الصحية والإنسانية والاقتصادية، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء.

يشار إلى أن الحكومة الليبية، قد قررت في 7 يوليو الماضي غلق الحدود البرية والجوية مع تونس بسبب انتشار فيروس "كورونا".

حكومة الوحدة الوطنية الليبية حركة الملاحة الجوية ليبيا ونس كورونا

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