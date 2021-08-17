الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دلالات ألوان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالرابط الرسمي عبر الدستور Dostor

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

تظهر نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر كارت يتضمن عدد من الألوان وكل لون يحمل معنى ومؤشر على نتيجة طالب او طالبة الصف الثالث الثانوي 2021 ويقدم الدستور لجموع طلاب الثانويه العامه 2021 رابط الاستعلام الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة.

معنى ألوان نتيجة الثانوية العامة 2021

وتشير المنطقة الزرقاء Blue إلى أن الطالب حقق مستوى عال من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول.

وتشير المنطقة الخضراء Green  إلى أن الطالب حقق مستوى مناسبًا من التوقعات للفصل الدراسي الأول.

وتشير المنطقة الصفراء Yellow  إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني.

وتشير المساحة البيضاء White  أسفل الشريط إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوي.

وإذا لم يأخذ الاختبار الإلكتروني فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي Grey.

وأوضحت أن النقطة السوداء Black تعبر عن نتيجة الطالب، بينما يعبر السهمان باللون الأسود عن متوسط مستوى الطالب على مستوى الجمهورية.

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر تابلت Tablet وزارة التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم فتح تطبيقين على جهاز التابلت لطلاب الثانوية العامة 2021 باسم نتيجة الثانوية العامة، وموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي، حتى يتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الثانوية العامة، عقب المؤتمر الصحفي الذي يعقد اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2021.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.. الشعبة الأدبية

يوجد 47 طالبا بقائمة أوائل الثانوية العامة 2021، الأولى على الشعبة الأدبي فريدة مؤمن إبراهيم 388 درجة، من الإسكندرية، والثانية تسنيم محمد فتحي غريب 383 درجة.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.. الشعبة العلمية علوم/ رياضة

 

وجاءت الأولى على الشعبة العلمي (علوم) فاطمة محمد عبداللطيف 404 درجات، من محافظة الدقهلية، والثانية إيمان سعيد يونس 403 درجات بإسكندرية، والثالث أحمد طارق بالإسكندرية 402 درجة، وشعبة علمي رياضة، الأولى عهد مصطفى 404 درجات، والثاني أحمد السيد 403 درجات. 

 

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الآن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس والاسم فقط في الدستور

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Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

وبمدارس الدمج، الأول أسماء محمد عبد السلام، وحسام محمد، بمجموع درجات 397.5، وبمدراس المتفوقين فتحي أشرف فتحي علي 665 درجة، والثانية شهد محمد عبدالحافظ.

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وائل لطفي

صاحب الرؤية

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نتيجة الثانوية العامة 2021 موقع وزارة التربية والتعليم

Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

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