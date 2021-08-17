الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المعهد العالي للنقد الفني يعلن عن قبول دفعة جديدة

المعهد العالي للنقد
المعهد العالي للنقد الفني

بالتزامن مع إعلان أكاديمية الفنون عن قبول دفعات جديدة للعام الجامعي 2021 - 2022 بجميع معاهدها، أعلن المعهد العالي للنقد الفني عن شروط قبول الدفعة الجديدة للعام الدراسي المقبل.

وجاءت الشروط التي أعلنها المعهد كالتالي:

يشترط لقيد الطالب للحصول على درجة دبلوم الدراسات العليا بالمعهد العالي للنقد الفني:

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس في التخصص الذي يتقدم إليه من أحد معاهد أو الكليات الجامعية المصرية الأخرى، بتقدير جيد على الأقل، ويلتحق الطالب بالتخصص وفقا لمجال دراسته الأولى وذلك على النحو التالي:

• الحاصلون على بكالوريوس النقد الفني من المعهد العالي للنقد الفني بجميع تخصصاتهم، بشرط الحصول على تقدير جيد في التخصص كحد أدنى.

• الحاصلون على بكالوريوس معاهد أكاديمية الفنون يقبلون بالأقسام التي تتفق مع تخصصاتهم (النقد الأدبي، النقد الموسيقي، النقد السينمائي والتليفزيوني، نقد فنون الأداء الحركي، نقد الفنون التشكيلية، فلسفة الفن وعلومه، التنشيط الثقافي).

• الحاصل على ليسانس كلية الأداب أقسام اللغة (اللغات وأدابهـا أو كليات الألسن وأقسام الإعلام العام) يقبلون في قسم النقد الأدبي.

• الحاصلون على بكالوريوس الفنون الجميلة والتربية الفنية بجميـع أقسامها يقبلون في قسم النقد التشكيلي.

• الحاصلون على بكالوريوس كليات الفنون التطبيقية أقسام (الزخرفة - النحـت الخزف - الإعلان – التصميم الداخلي.. إلخ) عدا قسم التصوير السينمائي، يقبلون في قسم النقد التشكيلي الموسيقي.

• الحاصلون على بكالوريوس الفنون التطبيقية قسم التصوير السينمائي يقبلون في قسم النقد السينمائي.

• الحاصلون على بكالوريوس كلية التربية الموسيقية يقبلـون بقسم النقد الموسيقي.

• الحاصلون على بكالوريوس الإعلام قسمي (الإذاعة والصحافة) يقبلـون بقسم النقد الأدبي، وفي تخصص التليفزيون يقبلون في قسم النقد التليفزيوني.

• الحاصلون على ليسانس الآداب بقسمي (الفلسـفة وعلم الاجتماع) يقبلون بقسم فلسفة الفن وعلومه.

• الحاصلون على بكالوريوس كليات التربية النوعية في تخصصـات التربية الفنية والتربية الموسيقية والإعلام التربوي، يقبلون بأقسام المعهد المناسبة لتخصصاتهم، وهي على الترتيب (نقد الفن التشكيلي، النقد الموسيقي، النقد الأدبي) وفقا للشروط الواردة بلائحة المعهد.

ثانيا: دبلوم التذوق الفني

• يشترط لقيد الطالب للحصول على درجة دبلوم الدراسات العليا في التذوق الفني من المعهد العالي للنقد الفني، أن يكون حاصلا على مؤهل علمي جامعي لإحدى درجتي البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المصـرية أو ما يعادلها، وذلك بصرف النظر عن طبيعة التخصص في الشهادة الجامعية أو التقدير العام.

• يشترط لقيد الطالب أن يجتاز اختبارات القبول التحريرية والشفهية، المقابلة الشخصية التي يجريها المعهد وفقا للشروط الواردة بلائحة المعهد.

وسوف يجري امتحان القبول بالمعهد مع اتخاذ الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

أكاديمية الفنون المعهد العالي للنقد الفني الدفعة الجديدة دبلوم التذوق الفني التذوق الفنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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