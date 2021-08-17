الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بمهرجان القلعة

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب
حفل كورال أطفال وشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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