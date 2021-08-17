ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 01:17 ص 8/17/2021 1:17:45 AM مهرجان القلعة تصوير: هادي كرم شارك طباعة ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بمهرجان القلعة مهرجان القلعة حفل كورال أطفال وشباب مهرجان القلعة حفل كورال أطفال وشباب حفل كورال أطفال وشباب حفل كورال أطفال وشباب حفل كورال أطفال وشباب حفل كورال أطفال وشباب حفل كورال أطفال وشباب حفل كورال أطفال وشباب حفل كورال أطفال وشباب حفل كورال أطفال وشباب حفل كورال أطفال وشباب حفل كورال أطفال وشباب شارك طباعة