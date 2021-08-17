تسليم أجهزة ومعدات طبية لـ«صحة بنى سويف» لتوزيعها على قرى ببا وسمسطا

استقبل الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الإثنين، كريم محمد مدير مشروع هيئة كير الدولية بمصر، ومنى جودة مشرف المشروع ونجز عرفة رئيس مجلس إدارة جمعيه أسرتي، وبكرى معوض مدير المشروع بالجمعية.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ مشروع "عايشين بخيرها" الذي تنفذه هيئه كير الدولية بالشراكة مع جمعية أسرتي والذي يتم تنفيذه فى قرى مركزي ببا وسمسطا بمحافظة بنى سويف لتقديم الخدمات الزراعية والصحية وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بالمجتمعات المستهدفة.

ويهدف المشروع إلى تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال فرص عمل لائقة ومستدامة للمرأة وأسرتها والتعامل مع مشاكل وقضايا التغذية والأمن الغذائي وتحسين الصحة الغذائية للسيدات فى سن الإنجاب.

وتعمل مديرية الصحة ببنى سويف على رفع مستوى الصحة العامة وتقديم خدمات متميزة بالوحدات الصحية على مستوى المحافظة لخدمة أهالى القرى الأكثر احتياجا، من خلال رفع القدرات المؤسسية قام المشروع بتسليم عدد من الأجهزة والمعدات الطبية وذلك لتسليمها بالوحدات الصحية المنفذ بها المشروع بمركزى ببا وسمسطا وذلك لزيادة عدد المترددين على الوحدات الصحية بقري المشروع.

وفى سياق آخر، تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الإثنين، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

وقامت المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار اليومين الماضيين بقرية نزلة البرقي مركز الفشن مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات ووسط إجراءات وقائية مشددة.