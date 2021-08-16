ماكرون: وضع أفغانستان الحالى له عواقب على فرنسا وأوروبا والمجتمع الدولى

أكد إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، اليوم الاثنين، أن الوضع الحالي في أفغانستان له عواقب على فرنسا وأوروبا والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن باريس ستعمل مع ألمانيا وشركاء أوروبيين آخرين ضمن مبادرة للتعامل مع مشكلة اللاجئين الأفغان.

وقال الرئيس الفرنسي في كلمة له مساء اليوم، إن فرنسا والولايات المتحدة وروسيا بذلوا جهودا لتحقيق الاستقرار في أفغانستان، مؤكدا أن بلاده ستتعاون مع دول أخرى لمساعدة أفغانستان.

وأضاف إيمانويل ماكرون "نرحب بأعضاء المجتمع المدني والحقوقيين الأفغان المعرضين للخطر في بلادنا، و قررنا إرسال طائرتين عسكريتين من القوات الخاصة إلى كابول للمساعدة في عمليات الإجلاء".

وتوقع الرئيس الفرنسي أن يمر الشعب الأفغاني بظروف صعبة خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة ألا تعود أفغانستان لتكون ملاذا للإرهابيين.

وأردف ماكرون قائلا "أفغانستان تشهد مفترق طرق وعلينا الحفاظ على أمن مواطنينا وداعمينا هناك ونطالب كافة المواطنين الفرنسيين الراغبين في مغادرة أفغانستان بالتوجه إلى سفارتنا في كابول".

واعتبر الرئيس الفرنسي بأن الوضع في أفغانستان يتدهور بسرعة، مشيرا إلى أن باريس لن تنسى جنودها الذين قُتلوا في أفغانستان.

البنتاجون ينفي استقالة وزير الدفاع

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع لويد أوستن لم يعرض تقديم استقالته ولا يخطط لذلك على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وسيطرة طالبان على البلاد.



وقال متحدث باسم البنتاجون خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة وجهت آخر ضرباتها الجوية في أفغانستان قبل أيام، مشيرا إلى أنه من المبكر تقييم خطر الإرهاب الذي يمكن أن يأتي من أفغانستان مستقبلا.

واعتبر البنتاجون أن صور تدافع المواطنين الأفغان في مطار كابل صادمة للغاية، مشيرا إلى أن هناك تقارير أولية عن إصابة جندي أمربكي في فوضى مطار كابل.

وأوضح البنتاجون أن كينث ماكنزي القائد بالجيش الأمريكي التقى قيادات بطالبان وحذرهم من أي هجوم على أمريكا، مؤكدا أن الوضع في أفغانستان يتسارع وتعمل القوات الأمريكية على تأمين مطار كابل المخترق.

الأمم المتحدة تحث على وقف التهديد الإرهابي

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن، اليوم الإثنين، على "استخدام كل الأدوات المتاحة لديه لوقف التهديد الإرهابي العالمي في أفغانستان".

ودعا جوتيريش، خلال جلسة المجلس المؤلف من 15 دولة عضوا حول تطورات الأوضاع في أفغانستان، طالبان لممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحفظ الأرواح، وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية.