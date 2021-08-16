الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الأمن يدعو لمحادثات من أجل تشكيل حكومة أفغانية جديدة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

دعا مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، من خلال المفاوضات، تكون "موحدة وشاملة وتمثيلية، تتضمن مشاركة للمرأة بشكل كامل وعلى قدم المساواة وجاد".

كما دعا المجلس المؤلف من 15 دولة عضوا، والذي اجتمع لمناقشة الوضع في أفغانستان اليوم الاثنين، إلى وقف فوري للأعمال العدائية وانتهاكات حقوق الإنسان، وحث جميع الأطراف على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عراقيل.

وحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة على عقد اجتماعين على مستوى عال بشأن أفغانستان بأسرع ما يمكن لدى مناقشته الوضع في البلاد مع رئيسي المنظمتين.

وقال متحدث في بيان: دعا رئيس الوزراء إلى عقد اجتماعين لحلف شمال الأطلسي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأسرع ما يمكن لإجراء مناقشات دولية رفيعة المستوى بشأن هذه القضايا.

مجلس الأمن أفغانستان تشكيل حكومة جديدة الامم المتحدة كابول

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