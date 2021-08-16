ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة الفاسدة في كفر الزيات

نجحت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالغربية، اليوم الاثنين، من ضبط مكان مكان غير مرخص لخزن وبيع الأدوية بدائرة مركز كفر الزيات به أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بكميات ٤٨٧ وحدة وأدوية جدول ثانى مؤثرة على الحالة النفسية بكميات ١٨٠ وحدة وأدوية منتهية الصلاحية بكميات ٢٣٠٠ وحدة وأدوية مسجلة بوزارة الصحة بمكان غير مرخص بكميات ٨٥٦٩ وحدات مختلفة.

وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى ٢١٠٠٠٠ مئتان وعشر الف جنيه تقريبا، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الدواء المصرية طالبت الاجهزة المعنية بعمل حملات وضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات على الأماكن غير المرخصة، بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية.

ومن جانبه؛ أمر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة لشن حملة مكبرة على أماكن تداول مخازن الأدوية بطنطا، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.