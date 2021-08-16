الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

10 عارضات أزياء غيرن مفاهيم الجمال للوزن الزائد (صور)

تيس هوليداي
تيس هوليداي

 كان عالم الموضة وعروض الأزياء حتى وقت قريب لا يفتح أبوابه إلا لصاحبات الوزن المثالي، لذلك حلمت معظم الفتيات الحصول على جسد متناسق غير ممتلئ وقوام ممشوق يشبه عارضات الأزياء، ولكن هذه النظرة تغيرت مؤخرًا وظهرت نماذج اختلفت عن القاعدة وأثبتت جدراتها وخلقن شكل جديد لعارضة الأزياء الممتلئة الجسم، سنخبركم بأجمل عارضات أزياء الوزن الزائد عالميًا في هذا المقال وفقا لموقع lighmit media

تيس هوليداي عارضة الأزياء الأسمن عالميًّا تنشر كتابها الخاص | مجلة المرأة العربية
تيس هوليداي


تيس هوليداي


بسبب وزنها الزائد واجهت عارضة الأزياء الأمريكية تيس هوليداي حملات شنيعة من التنمر والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم ذلك لم تتخل أبدًا عن حبها للأزياء وظلت تعمل على تطوير نفسها، وشاركت تيس هوليداي تجربتها مع المعاناة من فقدان الشهية مؤخرا، وواجهت انتقاضات من قبل الجمهور الذي وصفها بأنها زائدة الوزن وبالتالي لا يمكن أن تكون مصابة بفقدان الشهية العصبي.

بالوما إلسيسر

بالوما إلسيسر


بخطى ثابتة وعزيمة كبرى لا تتزعزع تحركت عارضة الأزياء الأمريكية بالوما إلسيسر صوب حلمها ولم تتراجع أو تستمع إلى الكلمات المحبطة وبسبب عزيمتها الصلبة ظهرت في حملات Glossier وأصبحت أيضًا وجه Fenty Beauty وظهرت كذلك على غلاف مجلة فوغ الأمريكية.

اشلي جراهام

اشلي جراهام


تعد اشلي جراهام واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم، هي أيضًا شخصية ملهمة ونجمة لتلفزيون الواقع، تعبر لاشلي عن رحلة مميزة وطويلة في حب الذات وتقبل كافة أشكال البشر وأحجامهم وألوانهم، وقد ظهرت على أغلفة الكثير من المجلات العالمية مثل فوج.

باربي فيريرا

باربي فيريرا


باربي فيريرا عارضة أزياء ناجحة للغاية تبلغ من العمر 23 عامًا ولا تعمل فقط مع أقوى مجلات الموضة  ولكنها قررت دخول عالم التمثيل أيضًا حيث ظهرت في مسلسل Euphoria أو النشوة ذلك المسلسل الذي عرضته شبكة HBO خلال عام 2019 وأثار ضجة كبرى.

عالم الازياء عروض الأزياء تيس هوليداي بالوما إلسيسر اشلي جراهام عارضات بدينات أسرار الموضة

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