لماذا أصبحت «صقلية» وجهة السياح هذا العام بعد أزمة كورونا؟

اتجه السائحون هذا الصيف من مختلف دول العالم إلى صقلية بعد التوتر الذي خيم على مختلف دول العالم نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتتميز هذه الجزيرة بألوان الفيروز والزمرد، وأغرت الجزيرة المسافرين منذ فترة طويلة بعجائبها الطبيعية وكنوزها الثقافية وتميزها بطقسها الرائع، ووجود مجموعة متنوعة من الأطعمة المميزة عالميا بها.

ويؤدي التقارب بين البحر والبركان والمناظر الجبلية إلى خلفية مذهلة لممارسة الأنشطة في الهواء الطلق، والجزيرة تزخر بالجواهر الفنية والمعمارية القديمة، وتعج بالفنادق المتواجدة على المياه والمطاعم الجميلة والخلجان البرية ونعرض لكم فيما يلي لبعض الأسباب التي جعلت صقلية وجهة السياح هذا الصيف وفقا لموقع vogue.



صقلية

تضم صقلية أفضل المأكولات البحرية في إيطاليا



تشتهر صقلية بمطبخها المحلي، وتوجد أفضل تخصصات الطهي في أكثر الأماكن سرية، وتعد ثقافة طعام الشارع متطورة للغاية، ويمكنك تذوق أرانشيني الشهير في جميع أنحاء العالم في الأسواق، أو البيتزا المزينة بصلصة الطماطم وفتات الخبز.



والجزيرة غنية ثقافيًا للغاية وقد أثر ذلك بشكل قاتل على مشهد الطهي فيها، مثل تواجد الكسكسي من شمال إفريقيا ، والزبيب من بلاد فارس أو بذور السمسم من بلاد الشام ، والفستق، والباذنجان، والبرتقال، والزيتون، واللوز، والكمثرى الشائك الموجودة أيضًا في المطبخ الصقلي الملون، وهي أطعمة غريبة على بعض الأوروبيين.

صقلية



صقلية مليئة بالكنوز القديمة



تُعتبر صقلية ملتقى طرق العالم الغربي، نظرًا لموقعها في وسط البحر الأبيض المتوسط وتنوعها الثقافي، حيث كانت الجزيرة مستعمرة من قبل العديد من الحضارات مثل الإغريق والرومان والنورمان والعرب والفرنسيين والإسبان وكذلك السويسريين، و تركت كل من هذه الثقافات علامة لا تمحى على الجزيرة، والهندسة المعمارية الصقلية هي دليل على ذلك.

صقلية



تمتلك جزيرة صقلية أكثر الشواطئ الخلابة في أوروبا



لن تكون الإجازة إجازة بدون الغطس في البحر، خاصة عند الساحل الغربي للجزيرة، بالقرب من مدينتي تراباني ومارسالا، و الرمال بيضاء ومياه البحر الأبيض المتوسط الزرقاء الفيروزية دافئة حتى في الخريف.

وتعد شواطئ صقلية من أجمل الشواطئ في العالم، ومع الطقس الرائع على مدار العام، يكون الجو دافئًا بدرجة كافية لزيارة الشاطئ لمدة نصف عام، يمتد الصيف على طول الطريق من مايو إلى أكتوبر ، وسرعان ما يصبح الشتاء المعتدل ربيعًا دافئًا.

صقلية

تاريخ لا يصدق



عند المشي في صقلية يتكشف التاريخ عند قدميك، هناك وفرة من المواقع التاريخية والكنائس والمتاحف، والعديد من المدن التي تعد من أفضل مواقع التراث العالمي لليونسكو في إيطاليا بسبب هندستها المعمارية الدرامية من فترات زمنية مختلفة.