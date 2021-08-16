مصرع شاب وإصابة آخر بإغماء بسبب تعرضهما لصعق كهربائى فى كفر الشيخ

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر بحالة إغماء لتعرضهما لصعق كهربائى أثناء العمل في الخردة، وتم نقل جثمان الأول إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم، والثانى للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة الأزمات والطوارئ بمديرية الصحة في محافظة كفر الشيخ، إشارة من مستشفى سيدى سالم المركزي، تفيد بوصول شخصين أحدهما جثة هامدة والثانى مصاب بحالة إغماء ودون أى إصابات ظاهرية، قادمين للمستشفى عن طريق سيارات الإسعاف، من قرية دمرو الحدادي.

وسجل المستشفى حالة الوفاة لرجب حماد الشيخ 25 سنة، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى سيدى سالم المركزي، فيما استقبل المستشفى شابًا مصابًا بحالة إغماء يدعى حمدى السويسى 22 سنة، ولا يوجد أى إصابات ظاهرية به، ويجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة، فيما جرى إيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.