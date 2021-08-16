القبض على متهم ألقى ربة منزل من أعلى عقار فى عين شمس

نجح رجال مباحث القاهرة، منذ قليل، في ضبط عامل قتل ربة منزل بأن قام بإلقائها من أعلى عقار بمنطقة عين شمس بسبب خلافات قديمة فيما بينهما.

وأمرت نيابة عين شمس، اليوم، بتشريح جثة ربة منزل بمنطقة عين شمس، لتحديد سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التقرير.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة ربة منزل بأحد شوارع منطقة عين شمس وتلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لسيدة بأحد الشوارع.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة، في نهاية العقد الرابع من العمر، ومصاب بكدمات وكسور بجميع أنحاء الجسم.

وبعمل التحريات تبين أن السيدة تقطن بالعقار المواجه ورجحت التحريات سقوطها من شرفة شقتها وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا وتم ضبطه. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.