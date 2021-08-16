الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ جنوب سيناء يعلن إقامة أسبوع سياحي لدولة صربيا في شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

تستعد محافظة جنوب سيناء وخاصة مدينة شرم الشيخ لأسبوع سياحي لدولة صربيا، بعد استقبال المحافظة مطلع الشهر الجاري وفودا سياحية من دولة روسيا.

وأعلن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، عن إقامة أسبوع سياحى لدولة صربيا يتم من خلاله دعوة عدد من كبار الشخصيات السياسية والسياحية والإعلامية والدينية بدولة صربيا.

وأضاف المحافظ أن هذا الإجراء يهدف لتعريف ممثلي صربيا على إمكانات مدينة شرم الشيخ وتعدد أنواع السياحة بها ( ترفيهية ، ثقافية ، صحية ، بيئية، دينية ، مؤتمرات، رياضية ) وذلك فى إطار تنوع الأسواق السياحية وخاصة الواعدة منها بالإضافة الى تفعيل عدد من البرتوكولات المشتركة الموقعة، وبخاصة اتفاقية التآخى بين مدينتى نيش وشرم الشيخ.

واستعرض فودة الخطوط العريضة لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، ومن هذه المشروعات ، تطوير خليج نعمة وتحويله لمزار سياحى تسويقى ترفيهى عالمى وتفعيل مشروع الهوية البصرية والمراقبة بالكاميرات ومشروع شرم الشيخ الخضراء وغيرها من المشروعات الكبرى والتى ستجعل شرم الشيخ فى مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، ووجه المحافظ بإعداد ملف متكامل بهذا الصدد لعرضه على رئيس الوزراء متضمنا كافة التفاصيل ومطالب كل جهة.

مصر جنوب سيناء شرم الشيخ السياحة روسيا صربيا

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وائل لطفي

صاحب الرؤية

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