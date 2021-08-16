فرقة «نور النبي» تحتفل بالعام الهجري الجديد بساقية الصاوي (صور)

قدمت فرقة نور النبي مساء أمس، حفل إنشاد ديني متميز بمناسبة العام الهجري الجديد في ساقية الصاوي بالزمالك، حضرها عدد كبير من الجمهور الذي حرص علي الاستمتاع بالأناشيد والابتهالات.

في حالة من صفاء الذهن وهدوء البال، وفى ليلة روحانية ذات طابع خاص، قدمت فرقة نور النبى حفل إنشاد دينى على مسرح قاعة النهر، حيث أدى الفريق أروع الأناشيد والابتهالات الدينية فى مدح الرسول وحب الله وسط حضور جماهيرى كبير اندمج معه وردد خلفهم الأناشيد التى يحفظونها.

فرقة «نور النبي

حيث عاش جمهور الحفل حالة فريدة مع موسيقى الابتهالات والأناشيد الدينية منها "مولاي صلى وسلم دائم أبداً، يا أجمل الأنبياء، نبينا نبينا، ياحمزة ياعم النبي، يا من عليك اتكالي، بداية الحضرة، طلع البدر علينا، وغيرها من الأغنيات المتميزة.

تأسيس فقة نو ر النبي

يشار إلى أن فرقة نور النبي تأسست عام 2017 واعتادت على التواصل مع الجمهور، لذلك حين حدث الإغلاق العام وكان الانطلاق الأول لفرقة نور النبي في أبريل عام 2018 وتتكون الفرقة من ثمانية منشدين وثلاث أشخاص للإيقاع، وتهدف فرقة نور النبي للإنشاد الدينى تقديم مختارات من المؤلفات التى تتغنى بالمدائح والابتهالات الدينية.

فرقة «نور النبي

وتهدف فرقة نور النبى إلي نشر محبة النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فى مشارق الأرض ومغاربها وتعريف العالم بمكانة النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند أتباعه يحكمها فى ذلك النشر بما جاء به الشرع الشريف من قرآن وسنة وأفعال الصحابة رضى الله عنهم جميعًا، وقد اقتدتينا فى ذلك بما تعلمناه من علمائنا أهل الأزهر الشريف ومن حزى نحوهم من أهل الصوفية الأشاعرة والماتريدية فى أنحاء العالم الإسلامى.