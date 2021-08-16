إعلان أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى محافظة القليوبية

أعلن الدكتور محمد الشحات، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021 للقسم العلمي والادبي مبصر، والقسم الادبي كفيف.



و أوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، أوائل الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي مبصر، هم سامية صلاح عثمان معهد فتيات المنيرة بالقناطر الخيرية، ومنار حسن عبد الحميد معهد فتيات قليوب،وبسنت محمد عمر محمود معهد فتيات الدير مركز طوخ، و أحمد حصافي خليل معهد دملو مركز بنها، وضحي إبراهيم الصياد فتيات كوم اشفين.



وأوائل القسم العلمي هم عمرو محمد حسانين بيومي معهد بلتان مركز طوخ، وعمر السيد متولي معهد بنها النموذجي، وإيمان محمد عبد الله معهد فتيات قليوب، وعبد الرحمن محمد حمزة محمد معهد طوخ، وعبد الله محسن رمضان معهد طوخ.



وأضاف "الشحات"، أن أوائل القسم الأدبي كفيف هم صالح محمد موسي تهامي، من معهد كفر النخلة، وإبراهيم حمدان سيد حسنين معهد قليوب.



وتقدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، و الشيخ عبدالمجيد دومه الوكيل الشرعي، الدكتور محمد فخري ، الوكيل الثقافي بخالص التهاني للطلاب الأوائل على مستوى منطقة القليوبية الأزهرية ولجميع الطلاب الناجحين متمنين للجميع التوفيق والسداد.