الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد 5 أيام من تغيبه.. العثور على جثة أمين شرطة في مستشفى بالقاهرة

جثة
جثة

تخيم حالة من الحزن على أهالي قرية الرجدية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، عقب العثور على جثمان أمين شرطة عقب خمس أيام، عصيبة عاشتها أسرته وزوجته وأولاده لاختفائه بشكل مفاجىء. 

وكانت الأسرة قد علمت أن ابنها متوفي داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، نتيجة لحادث  تعرض له يوم الأربعاء الماضى بالقاهرة .

- تفاصيل الواقعة

وأفادت مصادر مقربة من أفراد الأسرة أن أمين الشرطة كان متوجها إلى مقر عمله بالقاهرة يوم الأربعاء الماضي، وتعرض لحادث على الطريق الدائري قبل مدخل مطار القاهرة الدولي بـ 3 كيلو حيث صدمته سيارة يستقلها أحد الأشخاص وفر هاربا .

كما تم العثور على متعلقاته الشخصية بطاقة الرقم القومي، وكارنيه الشرطة والشنطة الخاصة به وتم تسليمهم إلى قسم شرطة الشروق، و تم الاستفسار من أحد الأشخاص المتواجدين بمكان الحادث.

وأفادت المصادر المقربة من الأسرة،  بأن سيارة أخذته عقب تعرضه للحادث مباشرا ولم يتم التعرف عليه لعدم وجود ما يدل على شخصيته، وبعد البحث وعمل محضر بالاختفاء تم العثور عليه بإحدى المستشفيات الخاصة اليوم متوفى  وجارى الانتهاء من إجراءات الدفن بمقر إقامته بقرية الرجدية بمركز طنطا فى ساعة متأخرة .

 

 اختصاصات مصلحة الطب الشرعي

 

أولا: اختصاصات الطب الشرعي الميداني:

 

1- تشريح جثث المتوفين في الجرائم الجنائية.

 

2- الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية والمدنية.

 

3- فحص أحراز المضبوطات في القضايا الجنائية.

 

 4- تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون .

 

5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).

 

6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).

 

7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .

 

8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.

 

9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.

 

10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم .

 

 

ثانيا: اختصاصات المعامل الطبية الشرعية:

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:

 

1- الدم، المنى – وفصائلها .

 

2- الكيمياء الحيوية .

 

3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم .

 

4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم .

 

5- الكائنات الحية الدقيقة .

 

6- بصمة الحامض النووى (D.N.A)..

 

ثالثا: اختصاصات المعامل الكميائية الشرعية:

 

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:

 

1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة) .

 

2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة) .

 

-3 آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.

طنطا أمين شرطة الطريق الدائري حادث اختفائه

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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