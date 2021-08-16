أعنف وأشد.. الموجة الرابعة من كورونا خطر يهدد البشرية

عاودت إصابات فيروس كورونا في الارتفاع مجددًا بالتزامن مع تنبؤات قدوم الموجة الرابعة، في ظل تحذيرات من قبل الدولة ومنظمة الصحة العالمية وتأكيدهم على اتباع الإجراءات الاحترازية.

وسجل مؤشر إصابات فيروس كورونا ارتفاعًا ملحوظًا عن الأسابيع الماضية إذ أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس أنه تم تسجيل 97 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس بالإضافة إلى وفاة 5 حالات جديدة، وذلك مقارنةً بتسجيل 57 حالة إصابة جديدة يوم السبت الماضي.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من حالة الخطر التي تواجه البشرية؛ بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا على الرغم من نجاح عمليات التطعيم، فعلى الرغم أن العالم أحرز تقدما كبيرا في تطوير اللقاحات في وقت قياسي، إلا أنه في خطر حقيقي حيث جرى تدمير العديد من النجاحات السابقة.

وفي هذا الصدد شدد عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة الزقازيق، على الالتزام باتباع إجراءات الوقاية الصحية لاسيما في تلك الفترة، لأنها تنذر بقرب قدوم الموجة الرابعة.

وتابع أستاذ الصحة العامة أنه يجب على الجميع ضرورة الالتزام والابتعاد عن الأماكن العامة حتى على الأشخاص التي أصيبت بالفيروس من قبل إذ أن بعض الحالات تظل تعاني من أعراض فيروس كورونا حتى بعد التعافي منه.

وحذر أستاذ الصحة العامة من مدى صعوبة الفيروس وشراسته على جسم الانسان، لاسيما مع الحالات التي تطلب الأمر أن تأخذ جرعات مكثفة من بروتوكول علاج كورونا.

ومؤخرًا أصدر جوجل تقريرًا لشهري يوليو وأغسطس 2021 عن مراقبة الحركة في مصر، أفاد بتكدس للمواطنين في مراكز التسوق بنسبة 100%، ونسبة 25% في المواصلات العامة ونسبة 50% في مواقف السيارات، ونسبة 25% تكدس في الشواطئ والمنتزهات وفي المقابل انخفضت نسبة التواجد في المنازل والخروج للشارع دون أي التزام بالإجراءات الاحترازية مثل الكمامات.

وعن طرق الوقاية الصحية من فيروس كورونا، فقد أكد سمير عنتر، مدير مستشفى حميات إمبابة الأسبق، على ضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن العامة وعدم التواجد فيها بدون ارتداء الكمامة الطبية الواقية.

وتابع مدير مستشفى حميات إمبابة الأسبق، أن المتحكم في ارتفاع الإصابات أو انخفاضها هو سلوكيات المواطنين، لذا يحتم عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وغسل الأيدي باستمرار، وكذا استخدام أدوات التطعيم والتطهير.

أما عن توقيت بدء الموجة الرابعة، فقد أكدت نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، أن الظهور الأول للموجة الرابعة سيكون مع بداية سبتمبر المقبل، وأنه من المرجح ارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال الفترة القادمة.

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث أنه من المتوقع زيادة الإصابات مع مطلع شهر سبتمبر القادم، مؤكدة على ضرورة الاحتراس خلال هذه الفترة والحذر أثناء التواجد في الأماكن العامة إلى أن تستقر الأوضاع.

وكان موقع "وورلدميتر"، إحدى المواقع المتخصصة في رصد الإحصائيات العالمية، أعلن عن تسجيل حتى الآن 258 ألفًا و158 حالة إصابة، و16 ألفًا 609 حالات وفاة، بينما تعافى 233 ألفًا و772 مريضًا منذ بداية الجائحة وحتى اليوم الحالي.