الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نهر النيل بالخرطوم يسجل مستوى 17.19 متر

نهر النيل بالخرطوم
نهر النيل بالخرطوم

سجل نهر النيل في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، مستوى 17.19 متر أقل من أعلى منسوب الفيضان بـ 47 سم، بينما سجل معدل التصرفات خلف السدود ملايين الأمتار المكعب.

 

وأوضحت وزارة الري السودانية أن سد الروصيرص سجل 601 مليون متر مكعب اليوم، بينمت سد سنار 688، وجبل أولياء 91، وخشم القربة 355 وسد مروي 813 مليون متر مكعب.

 

وتوقع البيان الصادر عن الري السودانية، استقرار قطاع الروصيرص - الخرطوم، وارتفاع قطاع الخرطوم - شندي بمعدل 3 سم، وارتفاع قطاع  شندي - عطبرة بمعدل 8 سم،  ومروي - دنقلا بمعدل 3 سم، واستقرار قطاع عطبرة – مروي، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

 

وتوقعت الري السودانية، انخفاض منسوب النيل غداً في ود العيس بمقدار 5 سم ليسجل 17.05 متر وكان قد سجل اليوم 17.00 متر وانخفاضه في ود مدني 5 سم ليسجل 19.95 متر، حيث سجل اليوم 19.90 متر وانخفاضه في الخرطوم بمعدل 8 سم ليسجل 17.11 متر.

 

ووجهت بتخفيض التصريفات خلف سد جبل الأولياء إلى 60 مليون متر مكعب في اليوم وخلف سد الروصيرص الى 570 مليون متر مكعب في اليوم لتخفيف حدة الفيضان، داعية المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة.

 

والجمعة الماضي، كشفت لجنة الفيضان في وزارة الري والموارد المائية السودانية، عن أن منسوب نهر النيل في العاصمة الخرطوم تجاوز مرحلة الفيضان بـ28 سم، وبزيادة إجمالية 14 سم، وتوقعت استمرار زيادة المناسيب في جميع القطاعات.

نهر النيل فيضان النيل الخرطوم السودان سد النهضه فيضانات نهر النيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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