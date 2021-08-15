الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار في الفودو بالمعصرة

الفودو
الفودو

أمرت النيابة العامة، الأحد، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمعصرة عقب ورود تقرير المعمل الجنائى أن المواد المخدرة المضبوطة هى مخدر “الفودو”.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة "له معلومات جنائية"، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلًا سيارة ملكه، وبحوزته كمية من الفودو، مبلغ مالى - 2 هاتف محمول.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفين للاتصال بعملائه، والسيارة فى عملية النقل والترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المعمل الجنائي نيابة حلوان تاجر فودو محكمة الجنايات شرطة المعصرة

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