الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الثانوية الأزهرية
نتيجة الثانوية الأزهرية

يسعى طلاب الثانوية الأزهرية  اليوم الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج طلاب الصف الثالث الثانوي 2021 بالاسم والدرجات  بعد اعتماد وكيل مشيخة الأزهر الشريف النتيجة والتى يتم عرضها على بوابة الأزهر ويمكن الدخول مباشرة عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال السطور التالية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 

وتوضح «الدستور» للطلاب جميع شعب الثانوية الأزهرية كيفية معرفة الكليات المتاحة لطلاب القسم العلمي الأزهري، وأيضًا الكليات المتاحة لطلاب القسم الأدبي بالأزهر، وطلاب شعبة الإكِفاء بالأزهر، كما يمكنهم معرفة مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية للكليات من جميع الشعب عن العام الماضي من الروابط المرفقة.

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية 2021 معرفة أسماء الكليات المتاحة لجميع الشعب، وكذلك معرفة الحدود الدنيا لتلك الكليات خلال العام الماضي، والتي ربما تعتبر مؤشرًا استرشاديًا لترتيب رغبات طلاب الثانوية الأزهرية العام الماضي، والتى يبحث عنها طلاب هذا العام لمعرفة الحدود الدنيا لمجموع كل كلية.

ويقوم  طلاب الثانوية الأزهرية الناجحين في امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري تسجيل رغباتهم للالتحاق بكليات جامعة الأزهر عبر بوابة مصر الرقمية، ويمكن للطلاب فور الإعلان عن بدء تنسيق الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر للمرحلة الأولي تسجيل رغبات عبر الدخول من هنا مباشرة على رابط تنسيق الثانوية الأزهرية.

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أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي للفتيات

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نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

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فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الثلاثاء

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برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

رابط الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2021 

ويمكن البحث على موقع جوجل عن نتيجة الثانوية الازهرية 2021 برقم الجلوس، وكذلك عن بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 للنتائج، للبحث عن النتيجة ويمكن الدخول مباشرة هنا على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من هنا.

يبلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية هذا العام 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، من بينهم 74 ألفًا و 754 طالبة وطالبة مقيدين في القسم الأدبي، و38 ألفًا و 719 طالبًا وطالبة مقيدين في القسم العلمي.

وأعلنت بوابة الأزهر الشريف، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، أمس، الحاصلين وقام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالإتصال بالطلاب الأوائل لتهنئتهم بالنجاح، في الثانوية الأزهرية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

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