بدأ طلاب الثانوية الأزهرية منذ قليل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج وذلك عقب اعتماد وكيل مشيخة الأزهر الشريف النتيجة والتى يتم عرضها على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث بدأ الطلاب الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الأزهرية بداية من الآن.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات

ويبحث طلاب الثانوية العامة الأزهرية على رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2021 من خلال تسجيل رقم الجلوس وذلك لإمكانية الحصول على النتيجة بشكل سهل خاصة مع الضغط على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة لدخول كافة الطلاب لنفس الرابط للحصول على النتيجة.

وارتفع محرك البحث جوجل منذ ساعات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 وذلك بسبب ضغط الطلاب لإمكانية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2021 وذلك عقب اعتماد وكيل مشيخة الأزهر الشريف للنتيجة والإعلان عن أوائل الثانوية الأزهرية لهذا العام.

أوائل الثانوية الأزهرية 2021

شملت قائمة الأوائل على الثانوية الأزهرية لعام 2021 عدد 7 طلاب، وكان منهم قد حصل على مجموع 100% ، في محافظة الدقهلية، وأمير محمد فهمي عمارة، من معهد الدكتور طلعت السيد النموذجي، في محافظة القاهرة، ومحمد تامر المرزوقي حسين، من معهد طلخا، وهم أحمد محمد جمال سليمان، من معهد ميت غمر، و في محافظة الدقهلية، ومحمد محمد حسن على، من معهد الحاج محمد عبدالوهاب النموذجي، من محافظة الشرقية، ومحمود السيد محمود عبدالفتاح، من معهد أنشاص الرمل، في محافظة الشرقية، فيما حصلت المركز الأول في القسم الأدبي بنسبة ٩٩،٥ ٪.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس

وبحث كل تلك الطلاب عن ألية للحصول على نتيجة الثانوية العامة الأزهرية لعام 2021 وذلك من خلال رقم الجلوس ، وإليك الرابط نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2021 برقم الجلوس من هنا.

وشهد عام 2021 تقدم عدد 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طلاب، 49 ألفا و708 طالبات، لأداء امتحانات الثانوية العامة الازهرية ومنهم عدد عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفا 754 طالبا وطالبة مقسمين 42 ألفا 730 طالبا، 32 ألفا و24 طالبة، كما بلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفا 719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 ألفا و35 طالبا، و17 ألفا 784 طالبة.