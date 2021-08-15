فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الثلاثاء

تقرر فتح باب التظلمات من يوم الثلاثاء ١٧ أغسطس لمدة شهر، وسيتم التيسير على الطلاب بوجود 198 مكتبًا على مستوى الجمهورية لاستقبال الطعون من الطلاب وتقرر أن يكون مبلغ 100 جنيه عن المادة الواحدة.

وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إنه تم استحداث سداد الرسوم عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب للإدارة نفسها.

واعتمد الدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح في القسم الأدبي 46.5%، والعلمي 61.65%، نسبة النجاح العامة 51.25%.

ووجه وكيل الأزهر الشكر لمؤسسات الدولة التى ساهمت فى نجاح الامتحانات، وأن بوابة الأزهر الإلكترونية سيتم نشر النتيجة عليها، وهناك 6 محافظات لم يرصد فيها غش وهي: الإسماعيلية والسويس والوادي الجديد والبحر الأحمر.

وأعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021، وذلك بعدما أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية هنأ فيها الطلاب الأوائل بتفوقهم وتقديم فضيلته الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.

وأشاد خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب أن يواصلوا التميز والتفوق، وألا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

كما حرص على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار وباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.