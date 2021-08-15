نبيل: انطلاق مشروع كتاب القرى في إقليم القناة (صور)

أعلن الكاتب نبيل وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، عن تنظيم مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بإقليم القناة بداية بفرع ثقافة السويس، في إطار تحقيق العدالة والتنمية الثقافية التي تتبناها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقرى المحرومة.

وأكد على انطلاق مشروع كتاب القري بقرية الشلوفة بمحافظة السويس، وذلك في إطار تحقيق العدالة الثقافية والوصول إلى تنويعات المجتمع السويسي وتوفير الإمكانيات المختلفة لأطفال القرى لممارسة الأنشطة الثقافية والفنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي ضوء ذلك تم تنفيذ معرض كتاب القرية بقرية عامر لمدة 3 أيام خلال الفترة من 15 أغسطس حتى 17 أغسطس ٢٠٢١م والتي تعد إحدى القرى المحرومة ثقافيا وفنيا، حيث يبلغ مساحتها 3500 فدان ويصل عدد سكانها الى 19000 نسمة، وقد شهد إقبالا كبيرا من مواطني قرية الشلوفة وأهالي القرى المجاورة.

وأشار الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة، إلى أن هدف هذا المشروع الوصول الثقافي للقري المحرومة ثقافيا بغرض تعزيز المهارات القرائية وإعداد جيل مثقف واعي ومحب للقراءة ودعم المعارف.

وأضاف أنه على هامش المعرض برنامج ترفيهي يشمل ورشة فنية في فن الأوريجامي (origami) ( فن طي الورق ) و(معرض كتاب القرية ) لبيع كتب الهيئة العامة لقصور بأسعار رمزية وأشرف على تنفيذ المعرض امانى كمالى مدير عام ثقافة السويس.

ويعد معرض الكتاب بقرية الشلوفة هي ثاني قرية في مهرجان القري المحرومة ثقافيا والمشروعات الثقافية بمحافظة السويس وبقية محافظات إقليم القناة وسيناء الثقافى خلال الفترة القادمة فى إطار حزمة المشروعات الثقافية التى تنتهجها وزارة الثقافة لصالح تنمية ثقافية حقيقية للمواطن المصرى.